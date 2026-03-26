2026年03月26日 07時00分 レビュー

Windows標準機能より4倍高速な圧縮・解凍ソフト「CoZip」が登場したので使ってみた、GPUを駆使して爆速圧縮できる無料ソフト



GPUを用いて非常に高速な圧縮処理が可能な圧縮・解凍(展開)ソフト「CoZip」がべあ(bea4dev)氏によって公開されました。オープンソースで開発されていてWindows用のインストーラーも用意されていたので、実際に使ってWindows標準機能と速度を比べてみました。



GitHub - bea4dev/cozip: Cooperative CPU + GPU (WebGPU) compression library for Rust. · GitHub

https://github.com/bea4dev/cozip





🗜️GPUを利用する圧縮・解凍ソフトを公開します！📁



GPU-accelerated compression/decompression software has been released!



名前はCoZipです！！！

非常に高速です！！！

Windows版をリリースします！！！

（MacOS & Linuxは後日）



ダウンロード & Discord

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ pic.twitter.com/WO4oFMFRFB — 🦀ベあ | bea4dev🦀 (@_Be4_) March 13, 2026



CoZipをインストールするために、まずの以下のリンクをクリックして配布ページにアクセスします。



Releases · bea4dev/cozip

https://github.com/bea4dev/cozip/releases



最新版のインストーラーをダウンロードします。今回は「cozip_win_installer.exe 」をクリックしてダウンロードしました。





ダウンロードしたインストーラーをダブルクリックして実行します。





保護通知が表示されたら「詳細情報」をクリック。





「実行」をクリック。





ライセンス規約をよく読んでから同意のチェックを入れて「次へ」をクリック。





特に設定は変更せずに「インストール」をクリック。





「完了」をクリックすればインストール完了です。





CoZipを使って圧縮・展開を実行するには、まず対象のファイルを選択してから右クリックメニュー内の「その他のオプションを確認」をクリック。





コンテキストメニューに「圧縮」「展開」という項目が追加されています。このボタンから圧縮・展開処理が可能です。





というわけで、Windows標準機能とCoZipの処理速度を比べてみます。まず、4本の動画を1個のZIPファイルに圧縮する速度を測定します。動画ファイルの合計サイズは7.59GBです。なお、今回使っているPCのCPUは「AMD Ryzen 5 7600X」で、GPUは「NVIDIA GeForce RTX 5070Ti」です。





Windows標準機能で圧縮します。右クリックメニュー内の「圧縮先」をクリックしてから「ZIPファイル」をクリック。





圧縮完了までにかかった時間は2分6秒でした。





続いて、CoZipで圧縮します。右クリックメニュー内の「その他のオプションを確認」をクリック。





「圧縮」をクリックしてから「zip(CPU + GPU)」をクリック。





処理状況は以下のような画面で表示されます。





処理完了。





圧縮に要した時間はわずか34秒でした。Windows標準機能と比べて約4倍高速です。





圧縮後のZIPファイルは「Archive.zip」という名前になっていました。





CoZipで圧縮処理中の負荷をタスクマネージャーで確認。圧縮開始と同時にCPUの全スレッドを使って処理しています。





GPUもしっかり有効活用されていました。





CoZipで圧縮したZIPファイル(左)とWindows標準機能で圧縮したZIPファイル(右)のプロパティを並べてみました。CoZipだとファイルサイズが圧縮前の合計ファイルサイズより増えて7.77GBになっています。





続いて、圧縮対決で作った「Archive.zip」をWindows標準機能とCoZipで展開して速度を比べてみます。まずWindows標準機能で展開するべく右クリックメニュー内の「すべて展開」をクリック。





「展開」をクリック。





58秒で展開できました。





CoZipでも展開します。右クリックメニュー内の「その他のオプションを確認」をクリック。





「展開」をクリックしてから「ここに展開」をクリック。





展開中の画面はこんな感じ。展開処理はCPUのみで実行されます。





完了しました。





展開にかかった時間は1分6秒。CoZipは圧縮は爆速ですが、展開速度はWindows標準機能と同程度です。





なお、べあ氏によると、記事作成時点のバージョンは「大きいファイル」が得意で、「細かいファイルが大量にあるフォルダ」の圧縮はそれほど高速ではないそうです。





CoZipのソースコードは以下のリンク先で確認できます。



GitHub - bea4dev/cozip: Cooperative CPU + GPU (WebGPU) compression library for Rust. · GitHub

https://github.com/bea4dev/cozip

