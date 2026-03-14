2026年03月14日 20時00分 ソフトウェア

Anna’s Archiveを支援するためスマホやPCの余っているディスク容量・ネットワーク接続を活用できる「Levin」



海賊版サイトの「Anna’s Archive」のコンテンツを、分散型ストレージネットワークを構築しスマホやPCの余剰リソースを利用して共有するツール「Levin」をOSS開発者のヨアブ・モシェ氏が公開しています。



bjesus/levin: The easiest way to spread human knowledge

https://github.com/bjesus/levin





We probably wouldn't have had LLMs if it wasn't for Anna's Archive and similar p... | Hacker News

https://news.ycombinator.com/item?id=47059205



Anna’s Archiveは、世界最大級の電子書籍データベースであり、数多くの海賊版電子書籍も収蔵していた「Z-Library」の運営者が逮捕されてサービスの存続が危ぶまれた際、メンバーの1人だった「アーキビストのアンナ」氏が独立するような形で立ち上げたサービスです。



世界最大級の海賊版電子書籍サイトへの法的措置に対抗して誕生した海賊版サーチエンジン「Anna’s Archive」とは？ - GIGAZINE





LevinではBitTorrentで配布されているAnna’s Archiveのデータセットの一部をユーザーのPCやスマホの余剰リソースだけを利用して共有することに特化した仕様となっており、放置している間だけ動作を行い、指定した量のストレージを利用することができます。



ヨアブ氏がHacker Newsに投稿した内容によると、「Anna’s Archiveや類似のプロジェクトがなければ、LLMは存在しなかったでしょう」と主張し、「LLMを使ってLevinを開発しようと思った」とのこと。実際に「Metaが海賊版コンテンツを含む81.7TB分のデータでAIをトレーニングしていたことが明らかに」という事例がありました。



なお、「違法コンテンツ共有では？」など、違法性についての指摘もあり、ヨアブ氏は「法的リスクは承知しており、トラブルに巻き込まれる可能性がある方は利用しないでください」と説明しています。