2026年03月04日 06時00分 サイエンス

砂糖入り飲料を多く飲む10代は不安障害と診断される可能性が34％も高いという研究結果



10代は不安に悩む人が多く、学校生活や対人関係などで約5人に1人が不安から悪影響を受けているとの研究結果もあります。これまでは生物学的な要因や遺伝、生活の環境がメンタルヘルスに影響すると考えられてきましたが、近年は食生活もメンタルヘルスに影響する可能性があるとして研究が進んでいます。イギリスの研究者らは、砂糖入り飲料の摂取量と10代の不安との関連を調べた複数の研究をメタ分析し、その結果を学術系メディアのThe Conversationで解説しました。



Sugar‐Sweetened Beverage Consumption and Anxiety Disorders in Adolescents: A Systematic Review and Meta‐Analysis - Khaled - 2026 - Journal of Human Nutrition and Dietetics - Wiley Online Library

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jhn.70217



Anxiety in teenagers linked to sugary drinks – new research

https://theconversation.com/anxiety-in-teenagers-linked-to-sugary-drinks-new-research-275989





イギリスのボーンマス大学で栄養と行動を研究するクロエ・ケイシー氏らは、2000年～2025年に発表された研究を対象として、10歳～19歳の砂糖入り飲料の摂取量と不安の指標を扱った研究を整理しました。最終的に「10歳～19歳の砂糖入り飲料の摂取量と不安の指標を扱っている」という条件を満たした研究は9本で、そのうち7本が横断研究、2本が縦断研究だったとのこと。また、9本の研究のうち7本が「砂糖入り飲料の摂取量が多いほど不安が強い、または不安障害が多い」という関連を報告していたとしています。



研究の対象となった砂糖入り飲料には炭酸飲料・コーラ類・甘味のあるジュース・甘いミルク飲料・エナジードリンク・砂糖入りの紅茶やコーヒーなどが含まれていました。多くの研究で砂糖入り飲料の摂取量はアンケートによって評価されています。





ケイシー氏らは不安障害を「ある」「なし」で判定した研究に絞って、統合解析を行いました。その結果、砂糖入り飲料の摂取量が多い群は少ない群に比べて、不安障害と診断される可能性が34％高いことが示されました。なお、ケイシー氏らは推定の範囲を「14％～59％」と見積もっています。



ただし、含まれている研究の大半は観察研究なので、砂糖入り飲料の摂取量と不安との因果関係までは示せません。たとえば「逆に不安が強いことが砂糖入り飲料を飲む行動につながっている可能性もある」とケイシー氏らは説明しています。つまり、砂糖入り飲料の摂取によって不安が高まったのではなく、不安があるために砂糖入り飲料を飲みやすくなった可能性もあるということです。





教育水準や世帯収入など砂糖入り飲料の摂取と不安の両方に影響しうる要因も考えられるため、「この分析結果は因果関係を示したものではなく、砂糖入り飲料の摂取量と不安が一緒に増える傾向があるとだけ受け止めるべき」とケイシー氏らは述べています。



ケイシー氏らは砂糖入り飲料の摂取と不安の関連が生じる理由の候補として、腸と脳のつながりにも触れています。これは「腸脳相関」と呼ばれる考え方ですが、腸の状態は全体の食事内容に加えストレスや睡眠など多くの要因で変化するとのことです。



イギリスの指針では食品に加えられた糖とハチミツ・シロップ・果汁・濃縮果汁に自然に含まれる糖を合わせた「遊離糖」を総摂取エネルギーの5％以内に抑えることが推奨されており、11歳以上は1日30グラムまでという目安も示されています。





さらにイギリス政府は330mLのコーラ1缶に砂糖が約35グラム含まれる例を挙げ、1本で目安を超えうるとしています。



ケイシー氏らは今回の分析結果だけで「甘い飲み物が不安を引き起こす」とは結論づけられないとしつつ、砂糖入り飲料の摂取を減らすことが10代のメンタルヘルスに役立つかどうかを直接検証する研究が必要だと述べています。