2026年02月18日 11時12分 スマホ

Pixel 9でもAppleのAirDropが利用可能に



Androidのファイル共有機能「Quick Share」は、2025年11月にAppleのファイル共有機能「AirDrop」に対応しました。当初はGoogleのスマートフォン「Pixel 10」シリーズのみが対象でしたが、新たにPixel 9シリーズでも使えるようになることが発表されました。ただし、Pixel 9aは記事作成時点で対象外です。



Quick Share compatibility with AirDrop® expanding to more Pixel devices - Google Pixel コミュニティ

https://support.google.com/pixelphone/thread/409524163





Now Pixel 9 phones can transfer files with AirDrop, too | The Verge

https://www.theverge.com/tech/880210/google-pixel-9-airdrop-quick-share



2026年2月18日にGoogleが発表したところによると、同日よりPixel 9、Pixel 9 Pro、Pixel 9 Pro XL、Pixel 9 Pro FoldがAirDropのQuick Shareに対応したとのこと。この機能は今後数週間かけて段階的に展開される予定です。



これにより、AirDropに対応するAndroid端末が増加しました。Pixel 9aは対応していませんが、Googleは「提供状況は変更される場合があります」と説明しています。テクノロジー系メディアのThe VergeがGoogleに対象外の理由を尋ねたところ、「今後、体験を向上させ、より多くのAndroidデバイスに展開していくことを楽しみにしています」という回答があったそうです。





AirDropはAppleのファイル転送機能、Quick ShareはAndroidのファイル転送機能として知られていますが、双方に互換性がないことが、ユーザーがスマートフォンを購入する際のネックの1つになっていました。ところが、GoogleがQuick ShareをAirDropに対応させたと発表したことで、状況は大きく変わりました。



Androidのファイル共有機能「Quick Share」が「AirDrop」に対応、AndroidスマホとiPhoneでファイルの相互送信が可能に - GIGAZINE





この対応はAppleとGoogleの協議の上で行われたわけではなく、Googleが一方的に対応させたということが後日明らかになっています。あまりにも突然に対応されたことで多くのユーザーが疑問を感じていますが、背景にはEUのデジタル市場法(DMA)に基づく規制があるとの指摘があります。



なぜAppleのAirDropがAndroidでも使えるようになったのか？ - GIGAZINE

