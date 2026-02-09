2026年02月09日 13時50分 AI

「ai.com」のドメインが過去最高額の約110億円で購入される、購入者はCrypto.comの創設者でAIエージェントを提供



仮想通貨取引会社「Crypto.com」の共同創業者であるクリス・マルザレク氏が、消費者向けの自律型AIエージェントプラットフォーム「ai.com」の設立を発表しました。マルザレク氏は設立にあたって「ai.com」というドメインを7000万ドル(約110億円)で購入しており、これは公表されているドメイン名取引の中で最高額となっています。



マルザレク氏が始めた「ai.com」では、数回クリックするだけで誰でもプライベートなパーソナルAIエージェントを生成できる消費者向けの自律型AIエージェントが2026年2月6日から提供されます。AIエージェントは株式取引、ワークフローの自動化、カレンダーを使った日々のタスクの整理と実行、さらにはオンラインデートプロフィールの更新などさまざまなアクションをユーザに変わって実行することができます。操作はすべてプライバシーが確保されるほか、専用の安全な環境で動作してデータはユーザー固有のキーで分離・暗号化されるため、AIエージェントに伴うセキュリティリスクを抑えているとのこと。





マルザレク氏は「AIの進化は今、根本的な転換期を迎えています。AIは基本的なチャットボットから、人間に代わって実際に物事をこなすAIエージェントへと急速に進化しています。私たちのビジョンは、数十億ものエージェントが自己改善し、結果を互いに共有することで、エージェントの能力を大幅かつ急速に拡張し、汎用(はんよう)人工知能(AGI)の到来を加速させる分散型ネットワークです」と語りました。



ai.comを設立するために、2025年4月にマルザレク氏は「ai.com」というドメインを匿名の売り手から7000万ドル(約110億円)で購入していたことも明らかになりました。取引を仲介したGetYourDomain.comのラリー・フィッシャー氏によると、ai.comの取引はこれまで公表されたドメイン取引で最大規模であり、全額仮想通貨で支払われたそうです。



マルザレク氏はドメインの取得に高額を支払ったことについて「これは十分なビジネス上の理由があります。Crypto(暗号)というドメインを既に所有しているのと同じように、顧客にブランドイメージが直接伝わるタッチポイントを自社で独占したいという強い願望があります。このように重要なカテゴリーを表すドメインを2つも所有できるというのは、非常に興味深いことだと思いました」と語っています。

