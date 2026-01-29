2026年01月29日 22時50分 ネットサービス

コンピューター歴史博物館が膨大なコレクションを無料でオンライン公開



シリコンバレーにあってコンピューターの歴史上の「遺産」を収蔵しているコンピューター歴史博物館が、膨大なコレクションにアクセス可能なデジタルポータル「OpenCHM」の立ち上げを発表しました。



Computer History Museum Launches Digital Portal to Its Vast Collection - CHM

コンピューター歴史博物館はゴードン・アンド・ベティ・ムーア財団などの寄付者から資金提供を受けてデジタル化イニシアチブを進めており、OpenCHMはその大きな節目だとのこと。





OpenCHMは学者や教師、学生、一般市民など幅広いユーザーにコンピューター歴史博物館のコレクションを公開するものです。



Online collections - CHM

コレクションを検索できるほか、「CURATOR PICKS」「STORIES FROM THE COLLECTION」「HIGHLIGHTS」「DISCOVERY WALL」の4つのトピックから見ていくこともできます。





たとえば、「CURATOR PICKS」はさらに「HUMAN COMPUTER INTERACTION(ヒューマンコンピューターインタラクション)」「VIDEO GAMES(テレビゲーム)」「VINTAGE MARKETING: SELLING THE FUTURE(ヴィンテージマーケティング)」「COMMUNITY MEMORY(コミュニティの記憶)」「COMPUTERS AND MUSIC(コンピューターと音楽)」「PERSONAL COMPUTERS(PC)」に分かれています。



Curator Picks - Online collections - CHM

登録されているコレクションはいろいろ。たとえば、ゲームボーイ向け「テトリス」のカートリッジのページはこんな感じ。ゲームソフトに関する情報が登録されているほか、関連するオブジェクトのページに飛ぶことができます。



Tetris Cartridge for Nintendo Game Boy - 102752165 - CHM

1969年7月に人類を宇宙へと導いた特注のアポロガイダンスコンピューターの設計を主任設計者のエルドン・ホール氏が語る映像は、1982年に記録されたもの。



The Apollo Guidance Computer, part one : Eldon Hall - 102624617 - CHM

書類では、IBM 1620のシンボリックプログラミングシステムの仕様書などが収蔵されています。



IBM 1620 Symbolic Programming System Specifications - 102620427 - CHM

なお、英語のほかに中国語(簡体字／繁体字)、オランダ語、フランス語、ドイツ語、日本語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語に対応しているのですが、日本語でコンテンツ内容を確認したところ、専門のテキストが用意されているわけではなく、英文表記の内容を機械翻訳したものを表示しているようでした。読むなら、英語表記したものを自分で翻訳した方が読みやすいかもしれません。

