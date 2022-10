2022年10月06日 12時00分 ネットサービス

アマチュア無線のデジタルライブラリーをInternet Archiveが構築中

by Henryk Kotowski



アマチュア無線や初期のデジタル通信に関する資料を集めた大規模なデジタルライブラリー「DLARC(Digital Library of Amateur Radio and Communications)」の収蔵物収集開始をInternet Archiveが明らかにしました。



Internet Archive Seeks Donations of Materials to Build a Digital Library of Amateur Radio and Communications - Internet Archive Blogs

https://blog.archive.org/2022/10/04/internet-archive-seeks-donations-of-materials-to-build-a-digital-library-of-amateur-radio-and-communications/





DLARCはアマチュア無線の歴史を記録し、研究者・学生・一般市民が自由に利用できる教育資源を提供することを目指したもので、デジタルコンテンツ、デジタル化された印刷物、ウェブサイト、口伝、個人コレクション、その他の関連記録や出版物を組み合わせたオンラインリソースとなる予定です。



プロジェクトは民間財団・Amateur Radio Digital Communications(ARDC)から多額の助成金を得ているとのこと。





ライブラリー構築のため、Internet Archiveはアマチュア無線や初期のデジタル通信に関連する書籍、雑誌、文書、カタログ、マニュアル、ビデオ、ソフトウェア、個人アーカイブ、その他の歴史的記録のコレクションを持つパートナーや貢献者を求めているとのこと。



また、デジタル化する物理的資料だけではなく、ポッドキャスト、ニュースレター、ビデオチャンネルといったデジタルコンテンツもライブラリーを豊かにするものとして求めています。