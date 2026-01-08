FFmpegがGitHubで中国半導体メーカー・Rockchipに対してDMCA削除通知を出す
動画および音声ファイルを記録・変換・再生するためのフリーソフトウェアである「FFmpeg」が、2001年に中国で設立された半導体企業・RockchipのGitHubリポジトリに対してデジタルミレニアム著作権法(DMCA)削除通知を出し、当該リポジトリが無効化されたことが明らかになりました。
GitHub · Where software is built
https://github.com/rockchip-linux/mpp
2024年2月末、FFmpegはRockchipが開発しているMPPというドライバーにFFmpegのコードをあからさまにコピー＆ペーストした部分が存在するとして、公式X(旧Twitter)アカウントからRockchipに警告を発しました。FFmpegはフリーソフトウェアで、ライセンスもLGPLを採用していますが、RockchipによるFFmpegの使い方はライセンス違反であると指摘しています。
Hey @IloveRockchip, blatantly copy and pasting FFmpeg code into your driver and changing the licence in violation of the LGPL is not cool:https://t.co/8sm5K7tjpH— FFmpeg (@FFmpeg) February 23, 2024
これに対して、RockchipのMPPの開発者であるという人物が、「私はRockchipのMPP開発者です。ApacheとLGPLの間の競合について理解不足のため、FFmpegのコードを使用してしまったことをお詫び申し上げます。将来のアップデートでこれらのコードを置き換えます。そしてオープンソースライセンスについてより多くの予習すると誓います」と述べ、問題のコードを置き換えると約束していました。
@FFmpeg I am MPP developer from @IloveRockchip I apologize for using FFmpeg code due to lack of understanding on conflict between Apache and LGPL.— Herman Chen (@HermanChen1982) February 24, 2024
We will replace these code in future update. And do more homework on open source license.
このポストから1年10カ月が経過した2025年12月末、FFmpegは「RockchipがFFmpegの著作権侵害を修正するのをほぼ2年間待ちましたが、ついにFFmpegの開発者の1人が行動を起こしました。数千行のコードがFFmpegからコピーされていました」と投稿し、RockchipのGitHubリポジトリに対してDMCA削除通知を送信したことを明らかにしました。
After nearly two years of waiting for @IloveRockchip to fix their FFmpeg copyright violation, one of the FFmpeg developers acted.— FFmpeg (@FFmpeg) December 26, 2025
Thousands of lines of code were copied from FFmpeg. https://t.co/WTqWPEbinX pic.twitter.com/E4WEPESODz
DMCA削除通知により無効化されたRockchipのGitHubリポジトリが以下。ページを開くと「DMCA削除通知によりリポジトリは利用できません」と表示されています。
GitHub · Where software is built
https://github.com/rockchip-linux/mpp
ソーシャル掲示板のHacker Newsでは、「問題はRockchipがMPPをApache 2.0ライセンスであると主張しながら、FFmpegのコードを組み込んでいたことにあります。これはLGPLでは許可されておらず、ライブラリへの動的リンクが義務付けられています」という意見や、「LGPLは動的リンクを要求しているわけではなく、配布された成果物がLGPLの派生バージョンとして使用できることだけを求めています。Apache 2.0でビルド可能なソースコードを配布することも、間違いなくLGPLの要件を満たします。ここで問題となるのは、LGPLの技術的な違反ではなく、RockchipがFFmpegの著作権を所有しておらず、LGPL以外のライセンスでリリースする法的権限がないことです。Rockchipがすべきだったのは、改変したコードをフォークしたプロジェクトに組み込み、LGPLライセンスで明確にラベル付けし、リンクを貼ることです」といった指摘が飛び交っていました。
なお、インターネットユーザーからの「(FFmpeg)への寄付は開発者をサポートするためのものであって、弁護士に弁護費用を支払うためのものではありません」という指摘に対して、FFmpegは「このDMCA削除通知にFFmpegの資金は一切使用されていません。この削除通知はFFmpegのコントリビューターによる個人的な行動です」と回答しており、今回の削除通知があくまでひとりの開発者により行なわれたものであることを強調しています。
No FFmpeg funds were spent sending this DMCA.— FFmpeg (@FFmpeg) January 5, 2026
It was the individual actions of an FFmpeg contributor.
・関連記事
GoogleによるAIを用いた大量バグ報告にFFmpegが「ボランティアに仕事を押し付けている」「検出＆報告の実績を作りたいだけ」と苦言 - GIGAZINE
FFmpeg 8.0「Huffman」リリース、文字起こしAI「Whisper」やVulkanベースのコーデックへの正式対応など過去最大級のメジャーアップデート - GIGAZINE
FFmpegに「OpenAIのWhisperを用いた文字起こし機能」が追加される予定 - GIGAZINE
ついにFFmpegがWebRTCサポートを統合、OBSで1秒未満の超低遅延配信が実現＆最新コーデックの選択可能＆サーバー不要の配信すらも可能に - GIGAZINE
無料でFFmpegのフィルター機能をブラウザ上でチェックできてさらにコマンドも出力してくれる「FFmpeg Explorer」 - GIGAZINE
無料のムービー変換ソフト「FFmpeg 6.0」リリース、NVENCやQSVでのAV1エンコードに対応 - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in ソフトウェア, Posted by logu_ii
You can read the machine translated English article FFmpeg issues DMCA takedown notice to Ch….