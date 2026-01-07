2026年01月07日 20時00分 ハードウェア

Amazonの機器を他人の機器とつなぐ「Amazon Sidewalk」が日本にも展開予定、そのほかドア・窓・ガラス割れセンサーなどのホームセンサーを刷新



Amazonデバイス同士でネットワークを構築してさまざまな機能を使えるようにするという「Amazon Sidewalk」が、ついに日本でも展開されることが明らかになりました。



Amazon Sidewalkは、Amazonの監視カメラやドアベルといった複数のデバイスをつなぐことで構築されるネットワークのことを指します。デバイスがAmazon Sidewalkに対応していれば、自宅のWi-Fiやモバイルネットワークに接続していなくても、ネットワーク範囲内のどこにデバイスが存在するのかを調べたり、自然災害発生時に通知を受け取ったりすることが可能です。なお、ネットワーク内のプライバシーは保護されており、他人のデバイスをのぞき見たり、操作したりすることはできないとされています。



Amazon Sidewalは2021年の登場以来アメリカでのみ提供されていましたが、2026年後半には日本、イギリス、EU、オーストラリア、ニュージーランドを含むほかの地域に展開される予定です。



Amazon Sidewalにはさまざまな機能があり、今回のアップデートに合わせて新機能も追加される予定です。例えば、近隣住民同士で情報を共有し合うことができる「Neighbors」には、火災発生時に早期警報とリアルタイム情報を提供することができる「Fire Watch」という機能が追加されます。Fire Watchで特定のスマート煙感知器とオプションの「煙・一酸化炭素監視サービス」を利用すると、警報作動時に訓練を受けたオペレーターに対応してもらうことができます。なお、NeighborsやFire Watchが日本で提供される予定はありません。





また、Amazonは2026年1月6日から開催されているテクノロジー見本市「CES 2026」で、Amazon Sidewalk搭載の常時稼働センサー製品群「Ring Sensors」などのさまざまな新情報を発表しています。



Ring SensorsはAmazon Sidewalk上で動作する製品です。開閉時に通知する「ドア＆窓センサー」、ペット対応設定で部屋全体を監視する「モーションセンサー」、AIで割れる音を検知する「ガラス破損センサー」、ボタン一つで即座に支援要請できる「緊急ボタン」、門・物置・ガレージまで保護範囲を拡大する「屋外ドアセンサー」など、既存のデバイスをAmazon Sidewalkに追加できるようになります。





これにより、自宅のネットワークや電力がダウンしたときでも家の内外を保護するセキュリティネットワークが機能するとAmazonは案内しました。



また、太陽光発電装置と内蔵バッテリーを搭載した自走式セキュリティカー「Ring Mobile Security Trailer」も登場。





広範囲をカバーできるセキュリティカメラ「Ring Elite」も公開されました。





Amazon.co.jpでは、セキュリティカメラやカメラ搭載ドアベルといったRing商品が展開されています。



2025年9月に発表された「Ring Outdoor Cam Pro」と「Ring Indoor Cam Plus」のレビュー記事は以下から確認できます。



