2026年01月05日 11時38分 AI

LGがゼロ労働住宅のためのAI家事ロボット「LG CLOiD」を発表



韓国の大手電機メーカーであるLGが、世界最大級のテクノロジー見本市であるCES 2026で、AI搭載の家事ロボット「LG CLOiD」を発表しました。



家電製品間で家事を実行・連携できるように設計された家事ロボットが「LG CLOiD」です。LG CLOiDは日々の家事にかかる時間と労力を削減することを目指す、「ゼロ労働住宅」の実現に向けたものです。LG CLOiDのベースとなるのは、LGの移動型AIホームハブである「LG Q9」と、スマートホームプラットフォームの「ThinQ」です。



LG CLOiDは冷蔵庫から牛乳を取り出したり、クロワッサンをオーブンに入れて焼いたり、洗濯物を洗濯機に入れたり、洗い終わった洗濯物をたたんだり、さまざまな家事タスクを実行できるロボットです。これらのタスクは、LG CLOiDがユーザーのライフスタイルを理解し、家電を正確に制御する能力を有しているため実行できます。





LG CLOiDは頭部ユニット、2本の関節アームを備えた胴体、自律ナビゲーション機能を備えた車輪付きベースで構成されたロボットです。胴体を傾けて高さを調整できるため、膝の高さ以上の物体を拾うことができます。





アームは人間の腕の可動域に匹敵する自由度を備えており、肩・肘・手首は前後左右に動かせるだけでなく、回転させること可能です。手には5本の指があり、これらは独立して駆動するため、微細な操作も実現できます。これにより、LG CLOiDはさまざまな家庭用品を取り扱いながら、キッチン・洗面所・リビングなどさまざまな場所で人間の代わりに家事をこなすことができるわけです。





車輪付きのベースには、LGがロボット掃除機やLG Q9で培った自動運転技術が採用されており、安定性・安全性・コスト効率を考慮した低重心設計となっています。これにより子どもやペットが接触した場合でも、転倒のリスクを軽減可能です。



また、LG CLOiDはチップセット・ディスプレイ・スピーカー・カメラ・各種センサー・音声ベースの生成AIを搭載しているため、頭部ユニットはモバイルAIホームハブとしても機能します。これらの要素を組み合わせることで、ロボットは音声言語や「表情」を通して人間とコミュニケーションを取り、ユーザーの生活環境や生活パターンを学習して、接続された家電製品を制御することができるわけです。



LG CLOiDの中核となるテクノロジーは、画像や動画を構造化された言語ベースの理解に変換する「ビジョン言語モデル」(VLM)と、視覚と言語による入力を身体的な行動に変換する「視覚言語アクション」(VLA)です。これらのモデルは何万時間にもおよぶ家庭内タスクデータに基づいてトレーニングされており、LG CLOiDは家電製品を認識し、ユーザーの意図を解釈し、ドアを開けたり物を移動したりといったさまざまなアクションを実行できるようになります。





さらに、LGはロボット向けのアクチュエーターブランドとなる「LG Actuator AXIUM」も発表しました。ロボットにおいて最も重要かつコストのかかる部品のひとつであるアクチュエーターは、フィジカルAIの台頭時代における戦略的な上流技術として広く認識されています。

