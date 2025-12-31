ピックアップ

トップはコレ！GIGAZINEのYouTube動画トップ10＆全記事トップ10ランキング2025年バージョン

by 大牙アイ

まずはGIGAZINEのYouTube公式アカウントにアップロードされた動画について、2024年12月31日～2025年12月29日までに公開された動画に絞って、YouTubeアナリティクスのインプレッション数トップ10からどうぞ！

◆10位：モンハンの世界に入れる体験型コンテンツ「モンスターハンター ブリッジ」の360度シアターその1【大阪・関西万博】 - YouTube


◆9位：iPhone 17 Proを全力で引っかいて傷が付くの確かめてみた - YouTube


◆8位：モンハンの世界に入れる体験型コンテンツ「モンスターハンター ブリッジ」の360度シアターその2【大阪・関西万博】 - YouTube


◆7位：Victorのイヤー型ワイヤレスイヤホン「HA-NP1T」の音漏れを検証 - YouTube


◆6位：Grokアプリのアシスタントモードで美少女アシスタントのaniに話しかけてみた - YouTube


◆5位：大阪・関西万博に展示される「ミライ人間洗濯機」で吉村知事が洗われるところ【大阪ヘルスケアパビリオン】 - YouTube


◆4位：デスクトップに初音ミクを召喚【Desktop Mate】 - YouTube


◆3位：Grokアプリの美少女アシスタントaniに「背中を見せて」と頼んでみたけどあえなく玉砕 - YouTube


◆2位：デスクトップに初音ミクを召喚してサイズを変えたりアラーム機能を使ったり【Desktop Mate】 - YouTube


◆1位：映画『バトル・ロワイアル』公開25周年記念リバイバル上映決定 - YouTube


モンハンと関西万博が割と強く、初音ミクも強すぎ。あとGrokのaniがこんなに上位へ入るとは！


そしていよいよ次はGoogleアナリティクスでの測定結果に基づいて、2025年に作成された記事の第10位から順に並べてみました。2024年12月31日～2025年12月30日までになります。

