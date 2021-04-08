2021年04月08日 09時00分 お知らせ

2021年度3月分のGIGAZINEのアクセス解析結果



この記事はGIGAZINEシークレットクラブの有料メンバー限定ですが、2021年5月31日までは誰でも閲覧可能です。



お知らせその1、天板が360度回転してタブレットに変身する2in1型ノートPC「Acer Chromebook Spin 311」、145gの手のひらサイズで望遠鏡としても使えるキヤノンのビデオカメラ「PowerShot ZOOM」「Fit Boxing 2」「ドラゴンギアス」「Amazonギフト券3万円分」などさまざまなプレゼントが当たる、GIGAZINE春のプレゼント大放出企画を実施中です。応募期限は「4月15日(木)23時59分」ですので、まだ応募していない方はお早めにどうぞ。



GIGAZINE春のプレゼント大放出企画「アンケートに答えてまとめて全部持っていってください！」 - GIGAZINE





お知らせその2、エイプリルフールに便乗してネタを仕込んでいる各サイトやサービスの情報を24時間ぶっ続けで収集して更新し続ける、毎年恒例のエイプリルフール記事を今年も無事に作り終えることができました。タレコミフォームからネタの数々を送っていただいたみなさま、ありがとうございました！



「そういえば今年は確認できていなかったけど、どんなネタがあったんだろう？」と気になる方は、以下からエイプリルフール記事を見ることができます。



エイプリルフールに便乗しているサイトまとめ2021年版 - GIGAZINE



By ほしのるる



というわけで、GIGAZINEに広告を出す際に参考になる各種データなどは以下から。



◆2021年3月

アクセスリクエスト数：2億5495万

ページビュー：5257万(412万減)

ユニークユーザー数：1471万(334万増)

転送量：35.299TB

※Cloudflareによる計測結果です。



転送量のうち、画像などのマルチメディア系ファイルの転送量は約32.865TB。PHPやHTMLなどと広告配信が約2.434TB。



また、2021年3月に作成した記事数は623本。



次に、2021年3月で人気のあった記事ベスト10。こちらはGoogle Analyticsによる解析結果です。



1位：Windows Updateで「プリンターを使用するとPCがクラッシュする」バグが発生、全世界で悲鳴





2位：顕微鏡のレンズをデジタルカメラに取り付けたらどのような写真が撮れるのか？





3位：ゲームボーイでビットコインをマイニングする猛者が登場、単3電池4本で採掘可能





4位：モスバーガーに突如として完全予約制の「バターなんていらないかも、と思わず声に出したくなるほど濃厚な食パン」が登場したので食べてみた





5位：Googleが5000億円超の損害賠償の棄却に失敗、Chromeの「シークレットモード」でも個人情報を収集している問題を巡り





6位：たった1枚の画像から喜怒哀楽を豊かに表現しながら誰でもVTuberになれるシステムが登場





7位：GoogleアプリがiOSで収集している個人情報の詳細が判明、あまりの多さに「隠したがっていたのも無理はない」との声





8位：麺として使えるのに糖質90％オフという超低糖質な「豆腐干」のポテンシャルがあまりにもすごすぎでした





9位：「ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド」を8K＆レイトレーシングの超高画質でプレイすることに成功した猛者が登場





10位：蚊を自動検知してレーザーで滅却するRaspberry PIマシンが誕生





というわけで、次はGIGAZINE読者の傾向を探るため、使用しているブラウザ別に見ると以下のようになります。



1位：Chrome：47.94％（0.68％増）

2位：Safari：24.02％（0.81％減）

3位：Safari (in-app)：9.24％（0.43％増）

4位：Edge：5.84％（0.14％減）

5位：Android Webview：5.43％（0.40％増）

6位：Firefox：3.82％（0.21％減）

7位：Internet Explorer：2.39％（0.17％増）



IEの内訳をさらに詳細に見てみると、以下のようになります。



11.0：99.28％（0.17％増）

9.0：0.33％（0.06％減）

10.0：0.32％（0.07％減）

8.0：0.05％（0.04％減）

7.0：0.01％（0.01％増）



次はGIGAZINEにリンクしているサイトでGIGAZINEへの流入が大きかったサイト、上位10個は以下の通り。検索エンジンは除いてあります。



1位：Twitter（前月1位）

2位：Google ニュース（前月2位）

3位：SmartNews（前月3位）

4位：Facebook（前月4位）

5位：はてなブックマーク（前月5位）

6位：livedoor ニュース（前月6位）

7位：Pintrest（前月9位）

8位：Feedly（前月8位）

9位：Youtube（前月圏外）

10位：gunosy（前月10位）



次に、検索でGIGAZINEまで来ることになったフレーズベスト10は以下の通り。



1位：gigazine

2位：open HEIC file

3位：KB5000802

4位：Power Automate Desktop

5位：スエズ運河

6位：windows7 windows10 アップグレード

7位：変異株とは

8位：centos

9位：スエズ運河 通行料

10位：google



最後に、取材して欲しい企業や人物などのリクエスト、あるいは行ってきてレポートして欲しいイベント、レビューして欲しい製品や飲食店、あるいは個人では検証するのが難しいがGIGAZINEであればあるいは可能なのではないか？というような企画なども募集していますので、記事関連のタレコミや提案はこちらのお問い合わせフォームからどうぞ。個人・企業からの情報提供やプレスリリースなども同様にお問い合わせフォームからお願いします。





また、記事の間違い指摘の場合は根拠となるソースのアドレスなどを示してもらえると検証がしやすくなるので非常に助かります。どんな小さな誤字脱字の指摘でも「ここにこう書いてあるけど、本当はこっちじゃないのかな？」みたいな感じで連絡してくれると大変ありがたいです。



それ以外にも各記事の感想なども送っていただけるとみんなよろこびますので、今後とも引き続き、GIGAZINEをなにとぞよろしくお願いします。