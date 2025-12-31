年越しそば「大盛かにかまソバ」を作ってみたよ、かにエキス入りで超デカ
「カニカマをたくさん食べたいな～」とぼんやり思いながらスーパーで年越しそばの材料を買おうとしていたところ、とんでもないものを発見。なんだこりゃ？「かにかま大盛」とは一体……？実際に手に取って持ってみると重たい！スーパーによって900円台～500円台までいろいろ。
もちろん500円台のスーパーでゲットしてきました。正式にはヤマサ蒲鉾「おもてなしかにかま大盛」、調べてみると農林水産大臣賞を受賞したこともある年末限定販売品。道理で普段見たことがないわけです。
そんなわけで年越しそばを作っていきましょう～。今回は八割そば。十割だとボソボソしすぎ、5割だとちょっと特別感がない！ということで八割になりました。
かにかま大盛の裏を見たところ、他のカニカマと違ってちゃんと「かにエキス」が入っているのも確認。
比較用に買ったカネテツの「ほぼ三大カニ食べ比べセット」と比較。デカすぎ。
iPhone12と比較。まさかのiPhoneよりもさらにデカい。ヤバイ。
ダシを温めます。
沸騰させたお湯でそばをゆでます。3分ぐらいでOK。
あらかじめ温めておいたどんぶりに入れて、刻みネギも散らして完成！予想以上に見栄えのする立派な年越しそばになりました。
実家でも「めちゃくちゃ腹にたまる！」「見た目以上にたっぷりで、もうほかのものが食べられない」というぐらいに満足感と満腹感の極めて高いコスパ満点の年越しそばになるのでかなりオススメです。
