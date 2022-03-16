2022年03月16日 09時00分 お知らせ

2022年度2月分のGIGAZINEのアクセス解析結果



この記事はGIGAZINEシークレットクラブの有料メンバー限定ですが、2022年4月30日までは誰でも閲覧可能です。



お知らせその1、奇妙につながる少女と少女のキュートで笑えて愛らしいフルカラー4コママンガ「とにかくイジメたい朝日奈さん」の第7話～第9話を掲載しました。まだチェックしていない人は以下からどうぞ。



【無料マンガ】とにかくイジメたい朝日奈さん 第7話「歌姫の誕生」＆マンガ制作のポイントが分かるメイキング - GIGAZINE





【無料マンガ】とにかくイジメたい朝日奈さん 第8話「あの頃の二人」＆どのようにマンガ制作は工夫されているのか？が分かるメイキング - GIGAZINE





【無料マンガ】とにかくイジメたい朝日奈さん 第9話「最高の一枚」＆最終回のチラ見せと振り返り - GIGAZINE





また、少女と少女、愛情と運命、百合(ゆり)とSF(サイエンス・フィクション)が花園を織りなすフルカラー4コマ漫画「秘密の宮園」の第3話(前編)も掲載しています。



【無料マンガ】秘密の宮園 第3話(前編)「凛音の秘密」＆少女たちの関係と伏線を掘り下げてみた - GIGAZINE





お知らせその2、GIGAZINEでは1年365日いつでも求人を行っています。GIGAZINEで記事を書きたい、バナー広告や記事広告など収益周りに携わりたい、GIGAZINEであなたの持つ技術力を役立てたいなど、興味のある方は以下の求人用サイトからご応募をよろしくお願いします。



GIGAZINE採用情報. – GIGAZINEだからできることが、ある。





というわけで、GIGAZINEに広告を出す際に参考になる各種データなどは以下から。



◆2022年2月

アクセスリクエスト数：2億7385万

ページビュー：4598万(402万減)

ユニークユーザー数：2151万(227万減)

転送量：18.811TB

※Cloudflareによる計測結果です。



転送量のうち、画像などのマルチメディア系ファイルの転送量は約16.320TB。PHPやHTMLなどと広告配信が約2.491TB。



また、2022年2月に作成した記事数は511本。



次に、2022年2月で人気のあった記事ベスト10。こちらはGoogle Analyticsによる解析結果です。



1位：Amazonプライムの年会費が値上げ、約2000円の引き上げに





2位：電源・USB・HDMIなどあらゆるポートをなくしたわずか7ミリの超薄型ノートPCが登場





3位：「ジェフ・ベゾスが所有する世界最大のヨットが完成したら腐った卵をぶつけよう」との呼びかけに5000人以上が参加表明





4位：鋼鉄より硬くプラスチックのように軽い新物質を「不可能」といわれた手法で開発





5位：Nintendo Directの内容を事前に当てまくって話題となった自称「内部関係者」がYouTuberによる壮大な釣りアカウントだったと判明、その手口とは？





6位：「Pokémon LEGENDS アルセウス」のグラフィックについてファンの間で大論争が巻き起こる





7位：「14万円のSamsung製スマホが3カ月で壊れて修理も拒否」との体験談





8位：「修理する権利」を回避するため最初から機能を削除した自動車が販売されている





9位：Nintendo Switch版キングダムハーツのプレイは悪夢だと海外メディアが痛烈批判





10位：スマホから目を離すと広告を停止する映画アプリが登場、最後まで再生しないとサービス利用不可





というわけで、次はGIGAZINE読者の傾向を探るため、使用しているブラウザ別に見ると以下のようになります。



1位：Chrome：50.71％（4.96％増）

2位：Safari：34.13％（2.04％減）

3位：Safari (in-app)：5.17％（1.31％減）

4位：Edge：3.42％（0.44％減）

5位：Android Webview：3.09％（0.60％減）

6位：Firefox：1.66％（0.21％減）

7位：Samsung Internet：0.59％（0.15％減）

8位：Mozilla Compatible Agent：0.47％(初)

9位：Internet Explorer：0.39％（0.12％減）



IEの内訳をさらに詳細に見てみると、以下のようになります。



11.0：99.23％（0.02％増）

8.0：0.42％（0.12％増）

10.0：0.28％（0.02％減）

9.0：0.05％（0.01％増）

7.0：0.03％（変わらず）



次はGIGAZINEにリンクしているサイトでGIGAZINEへの流入が大きかったサイト、上位10個は以下の通り。検索エンジンは除いてあります。



1位：Twitter（前月1位）

2位：Google ニュース（前月2位）

3位：Facebook（前月3位）

4位：はてなブックマーク（前月5位）

5位：SmartNews（前月4位）

6位：世界の株価（前月6位）

7位：livedoor ニュース（前月7位）

8位：Pintrest（前月8位）

9位：Youtube（前月9位）

10位：Feedly（前月10位）



次に、検索でGIGAZINEまで来ることになったフレーズベスト10は以下の通り。



1位：youtube

2位：gigazine

3位：飛田新地

4位：おっぱい

5位：最も使われているパスワード

6位：ドーピング 後遺症

7位：pornhub

8位：wordle

9位：ゴールデンブラッド

10位：キングダムハーツ switch



最後に、取材して欲しい企業や人物などのリクエスト、あるいは行ってきてレポートして欲しいイベント、レビューして欲しい製品や飲食店、あるいは個人では検証するのが難しいがGIGAZINEであればあるいは可能なのではないか？というような企画なども募集していますので、記事関連のタレコミや提案はこちらのお問い合わせフォームからどうぞ。個人・企業からの情報提供やプレスリリースなども同様にお問い合わせフォームからお願いします。





記事の間違い指摘の場合は根拠となるソースのアドレスなどを示してもらえると検証がしやすくなるので非常に助かります。どんな小さな誤字脱字の指摘でも「ここにこう書いてあるけど、本当はこっちじゃないのかな？」みたいな感じで連絡してくれると大変ありがたいです。



また、以下の欲しいものリストから支援物資を送っていただけると、編集部のモチベ維持につながり非常にありがたいです。



GIGAZINE編集部の欲しいものリスト

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それ以外にも各記事の感想なども送っていただけるとみんなよろこびますので、今後とも引き続き、GIGAZINEをなにとぞよろしくお願いします。