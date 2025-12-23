2025年12月23日 12時01分 AI

コーディングに強い中国産AI「GLM-4.7」が登場、一部テストでGemini 3.0 Proを超えるオープンモデル



中国の北京に拠点を置くAI企業のZ.aiがコーディング特化のAIモデル「GLM-4.7」を2025年12月22日にリリースしました。GLM-4.7はモデルデータを無料で公開するオープンモデルでありながら、一部のテストでGemini 3.0 ProやGPT-5.1 highを超える性能を示しています。



GLM-4.7: Advancing the Coding Capability

https://z.ai/blog/glm-4.7



GLM-4.7は前世代のGLM-4.6と比べて大幅な性能向上を実現しており、生成するウェブページなどのUI品質も向上したとのこと。以下は前世代のGLM-4.6に「桜が目立つ庭園と仏塔を含むボクセルアートを単一のHTMLファイルで描画して」というプロンプトを入力した結果です。





同じプロンプトをGLM-4.7に入力した結果が以下。GLM-4.7の成果物の方が圧倒的に高品質です。





「GLM-4.7」「GLM-4.6」「DeepSeek-V3.2」「Claude Sonnet 4.5」「GPT-5.1 (High)」の各種ベンチマーク結果を並べたグラフが以下。GLM-4.7は数学性能を測定する「AIME 2025」でGPT-5.1 (High)を超えるスコアを記録しています。





「GLM-4.7」「GLM-4.6」「Kimi K2 Thinking」「DeepSeek-V3.2」「Gemini 3.0 Pro」「Claude Sonnet 4.5」「GPT-5 (High)」「GPT-5.1 (High)」の各種ベンチマークスコアは以下の通り。GLM-4.7はAIME 2025やHMMT Nov. 2025といったテストでGemini 3.0 Proを超える性能を示しました。





GLM-4.7のモデルデータは以下のリンク先で公開されています。



zai-org/GLM-4.7 · Hugging Face

https://huggingface.co/zai-org/GLM-4.7





GLM-4.7を実行するにはH100やH200などのデータセンター向けGPUが必要です。128kのコンテキストウィンドウを利用する場合、BF16精度のGLM-4.7を実行するには32基のH100もしくは16基のH200が必要とのこと。詳細な情報は以下の日本語版READMEで確認できます。



GLM-4.5/README_ja.md at main · zai-org/GLM-4.5 · GitHub

https://github.com/zai-org/GLM-4.5/blob/main/README_ja.md

