デンマーク郵便局が2025年12月30日に最後の郵便物を配達し400年の歴史に幕



デンマークの国営郵便企業「ポストノルド」が、2025年12月30日をもってほぼ全ての郵便物配達業務を終了します。手紙の配達数が大きく減少したことが理由です。



PostNord to discontinue handling mail in Denmark in 2026 – focusing exclusively on parcels | PostNord

https://group.postnord.com/news-media/2025/postnord-to-discontinue-handling-mail-in-denmark-in-2026--focusing-exclusively-on-parcels/



PostNord will deliver its final letter at the end of 2025 | PostNord

https://www.postnord.dk/en/postnord-will-deliver-its-final-letter-at-the-end-of-2025/



Danish postal service to stop delivering letters after 400 years | Denmark | The Guardian

https://www.theguardian.com/world/2025/dec/21/denmark-postnord-postal-delivery-letters-society



ポストノルドによると、デンマークではデジタル化の進展に伴い手紙等の郵便物の配達数が急速に減少していて、2000年に14億通だった取扱数は2024年にわずか1億1000万通にまで落ち込んでいるとのこと。デンマークの人口を考えると、平均して1人当たり月に1通程度しか受け取っていないことになります。イギリスや日本では毎月平均8通受け取っていることからすると非常に低い値です。





こうした状態にもかかわらず、ポストノルドは郵便に関してユニバーサルサービス事業を営む義務を負っていたため、多額の損失が生じ、デンマーク政府から補償を受けていました。2023年には補償額は1億5000万デンマーククローネ(約37億円)に達すると見込まれていました。



ところが、2024年1月1日から施行された新郵便法により、ポストノルドは視覚障害者向け郵便、離島向け郵便、国際郵便を除きユニバーサルサービスに対する責任を免れることになったため、2026年以降は郵便物の配達を終了し、小包に注力するという決定が下されました。国際郵便も2025年末まではポストノルドが取り扱いを委託されていますが、その後は運輸省が入札などを通じて業者を決定するとのことです。





ポストノルドは2025年12月30日まで郵便物の収集、仕分け、配達を継続します。また、2025年6月1日より全国に設置されている1500個の郵便ポストの撤去が始まっており、2025年内に完全に姿を消す予定です。加えて、ポストノルドの従業員約4600人のうち、推定1500人が2025年中に解雇される見込みです。



ポストノルドはスウェーデンでもユニバーサルサービス事業を営んでいますが、今回の決定はスウェーデンには影響しないそうです。



なお、デンマーク国民は民間企業のDaoを利用して引き続き手紙等の郵便物を送付できます。Daoはすでにデンマーク国内で手紙を配達していますが、2026年1月1日からサービスを拡大し、2025年の約3000万通から8000万通に拡大する予定としています。ただし、顧客は郵便物を郵送するためにDaoの店舗に行くか、追加料金を支払って集荷してもらう必要があります。





デンマークの法律では「国民が手紙を送る手段が必ず存在していなければならない」と定められているため、Daoが取り扱いをやめた場合、政府は代替業者を選任する義務を負うことになります。運輸省関係者は「新年度でも実質的な変化はありません。単に別の会社経由になるだけです。今回の変更は純粋に感傷的なものになるだけです」と述べました。



デンマークではデジタル化が進んでおり、オンラインバンキングから書類の電子署名、医師の予約まであらゆる用途で利用されるデンマークの国家デジタルID制度「MitID」により、政府からの通信はすべて郵便ではなく「デジタル郵便」で自動的に送付されます。物理的な郵便物を受け取れるオプションはあるものの、実際に利用する人はほとんどおらず、デジタル郵便を拒否しているのはわずか5％に過ぎないそうです。

