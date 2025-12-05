2025年12月05日 15時46分 ゲーム

ゲームを買う前にクリアに必要な時間をネタバレなしで確認できるサイト「HowLongToBeat.com」、ゲームを計画的に買えて積みゲー対策にも便利



昨今は魅力的な新作ゲームが続々とリリースされており、すべての作品をプレイするには時間がまったく足りません。ゲーマーとしては限られた時間の中でゲームを計画的に購入・プレイするために「クリアに必要な時間」の目安を知っておきたいところです。そんなときに役立つウェブサイトが「HowLongToBeat.com」で、各種ゲームのストーリークリアや完全クリアに必要な時間をサクッと確認できます。



HowLongToBeat.com | Game Lengths, Backlogs and more!

https://howlongtobeat.com/



ゲームのクリア時間を調べるには、まずHowLongToBeat.comにアクセスして画面右上の検索バーに調べたいゲームのタイトルを入力します。日本語には対応していないので英語で入力する必要あり。





「elden ring」と入力すると、関連するゲームのタイトルとクリア時間がズラリと表示されました。





2022年のゲームオブザイヤーに輝いた「ELDEN RING」の場合、メインストーリーのクリアまでにかかる時間(Main Story)は60時間、メインストーリーをクリアしてある程度の寄り道コンテンツも楽しむ場合のクリア時間(Main ＋ Extra)は101時間、完全クリアにかかる時間(Completionist)は135時間です。ゲームのタイトルをクリックすると詳細情報を確認できます。





詳細画面にはゲームのクリア時間の他に、ゲームの概要やプレイできるプラットフォーム、開発企業、パブリッシャーなどの情報が表示されます。





HowLongToBeat.comに掲載されているクリア時間はユーザー投票をもとに算出されており、詳細画面の下部には投票総数や平均値、中央値、速い・遅い人のクリア時間が記載されています。ゲームが得意な人は「Rushed(急ぎ)」、ゲームが苦手な人は「Leisure(ゆったり)」の欄に記載されている時間を参考にするといい感じ。





他のゲームも見てみます。2023年のゲームオブザイヤー受賞作品である「バルダーズ・ゲート3」はメインストーリーだけでも72時間、寄り道コンテンツも楽しむ場合は114時間、完全クリアには177時間かかります。





2017年にリリースされた「スーパーマリオ オデッセイ」はメインストーリーだけなら12時間30分でクリア可能。完全クリアには62時間かかります。





2025年の注目作であるRPG「Clair Obscur: Expedition 33」は28時間30分でメインストーリーをクリア可能で、寄り道もすると44時間30分、完全クリアには66時間30分かかります。





HowLongToBeat.comを使えば上記のようにゲームのクリアに必要な時間をネタバレなしで確認できるので、「このゲームを遊びたいけど、少ないスキマ時間でクリアするにはどれくらいかかるか調べたい」というときや、「期待の大作が登場するまでの期間に、数時間でクリアできるゲームを遊びたい」といったときに役立ちます。

