2025年11月15日 12時00分 ソフトウェア

macOSからAndroidスマホ内のファイルを管理できるアプリ「DroidDock」



DroidDockは、Android Debug Bridge(ADB)を介してAndroidデバイスのファイルシステムを閲覧するために設計された、macOS用のデスクトップアプリケーションです。MITライセンスの下、オープンソースで開発されています。



DroidDock - Browse Android Files on macOS

https://rajivm1991.github.io/DroidDock/



GitHub - rajivm1991/DroidDock: A sleek macOS desktop application for browsing Android device files via ADB

https://github.com/rajivm1991/DroidDock?tab=readme-ov-file



DroidDockのシステム要件は以下。

・macOS High Sierra(10.13)以降

・Apple SiliconあるいはIntel

・50MBのストレージ空き容量

・ADBがインストール済み



DroidDockは、接続されたAndroidデバイスを自動的に検出する機能を備えています。直感的なインターフェースを通じて、デバイス内のファイルを閲覧できます。表示モードはテーブル、グリッド、リスト、またはカラム形式から選択できます。





ファイル検索機能では、大文字と小文字を区別せずにファイル名で検索でき、サブディレクトリを含めた再帰的な検索も可能です。





キーボードショートカットにも対応。





ファイル管理機能として、ファイルやフォルダの削除、デバイスからMacへのファイルのダウンロード、そしてMacからデバイスへのファイルのアップロードがサポートされています。チェックボックスやキーボードを使った複数ファイルの選択も行えます。さらに、画像や動画のサムネイルを自動生成する機能、パンくずリストによるスマートなナビゲーション、ドットファイル の表示切り替え、ファイルのパーミッションやサイズ、更新日時の詳細表示機能も搭載しています。





加えて、デバイスのストレージ使用状況をリアルタイムで確認できるほか、ファイルを選択するとダウンロードや削除のアクションバーが表示されるコンテキスト機能、豊富なキーボードショートカット、ダークモード対応なども特徴です。ADBが一般的な場所にインストールされていれば自動で検出しますが、カスタムパスを設定することも可能です。





なお、DroidDockをインストールする前提条件として、使用しているmacOSにADBをインストールしている必要があります。DroidDockのGitHubでは、ADBのインストールはHomebrewを使うことが推奨されています。



brew install android-platform-tools



また、接続するAndroidデバイスで開発者向けオプションを有効にしてから、USBデバッグを有効にしてUSB経由でデバイスを有線接続する必要があります。