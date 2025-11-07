2025年11月07日 21時30分 試食

スープが真っ黒でスパイシーな日清の「ブラックチキンラーメン」を食べてみた



日清食品が「ブラックフライデー」に合わせ、2025年11月10日(月)から4つの「真っ黒」な新商品を発売します。その1つ「ブラックチキンラーメン」を提供してもらったので、一足早く食べてみました。



「ブラックチキンラーメン」のパッケージは黒色ベース。ひよこちゃんが「今だけだぞコノヤロー」と凄んできます。





袋の下の方には「Kuroi Su-pu No ChickenRamen Since 2025」と、英語表記というわけでもないメッセージが。





原材料名はこんな感じで、めんにスパイス調味料が含まれているほか、スープに香辛料、カレー粉、イカスミパウダーなどが使用されています。





1食90gで405kcal。





作り方はこんな感じ。





開封するとめんの他に粉末スープが入っています。





お好みで生卵をたまごポケットに投入し、粉末スープを入れて、お湯を注ぎます。





ふたをして3分待つとこんな感じ。まだ粉末スープが溶けきっていないので、透明感があります。





しっかりと混ぜれば完成。チキンラーメンのスープが黒いだけで、こんなにも違和感を抱くことになるとは思いませんでした。





「スパイスカレー味」とのことで、食べてみるととても香ばしいスパイス風味がガツンと来ます。カップヌードルカレーのように「ちょっと甘みもある」ということはないものの、焼け付くような熱さや痛みを感じるような辛さということもない、まっすぐなスパイスの弱刺激があるという辛さで、かなり食べやすい一杯でした。





「ブラックチキンラーメン」は2025年11月10日(月)発売で、Amazonでは10袋入りが税込1469円、1袋あたり147円で予約受付中でした。



