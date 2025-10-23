あの名作の22年ぶりの新作「カービィのエアライダー」の新情報を桜井政博ディレクターが直接届ける「カービィのエアライダー Direct 2」まとめ
2025年10月23日(木)の22時から、Nintendo Switch 2で2025年11月20日に発売予定のゲーム「カービィのエアライダー」の情報を発信する「カービィのエアライダー Direct 2」が配信されます。放送時間は約60分を予定しています。
カービィのエアライダー Direct 2 2025.10.23 | 任天堂
https://www.nintendo.com/jp/nintendo-direct/20251023/index.html
カービィのエアライダー Direct 2 2025.10.23 - YouTube
なお、前回の「カービィのエアライダー Direct」は以下から見ることができます。前回の配信では、「カービィのエアライダー」が2003年に発売された前作「カービィのエアライド」を踏襲しつつ、新たなシステムを導入していることが明かされ、さまざまなキャラクターやコースやマシン、最大16人で対潜可能なオンライン対戦「シティトライアル」、グルメレースの追加などが発表されました。
カービィのエアライダー Direct 2025.8.19 - YouTube
