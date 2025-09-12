Nintendo Switch 2／Nintendo Switchの2025年冬発売タイトルが発表される「Nintendo Direct 2025.9.12」まとめ
2025年9月12日(木)22時から、2025年冬以降に発売するタイトルを中心にNintendo Switch 2／Nintendo Switchのソフトの情報を伝える「Nintendo Direct 2025.9.12」が放送されます。放送時間は約60分です。
Nintendo Direct 2025.9.12 - YouTube
GIGAZINEでもリアルタイムでイベントの様子を記事化予定なので、XやFacebookなどのSNSアカウントをフォローしておくと最新情報がいち早く入手できてオススメです。
