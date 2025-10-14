Androidから30秒以内に二要素認証コードを盗むことができるサイバー攻撃「Pixnapping」
悪意のあるAndroidアプリが他のAndroidアプリや任意のウェブサイトに表示される情報を密かに漏えいすることを可能にする新しいサイバー攻撃が「Pixnapping」です。Pixnappingはカリフォルニア大学とワシントン大学、カーネギーメロン大学の研究者によって報告されています。
Pixnapping Attack
https://www.pixnapping.com/
Hackers can steal 2FA codes and private messages from Android phones - Ars Technica
https://arstechnica.com/security/2025/10/no-fix-yet-for-attack-that-lets-hackers-pluck-2fa-codes-from-android-phones/
Pixnappingは、Android APIとほぼすべての最新のAndroidデバイスに影響を与えるハードウェアサイドチャネル攻撃を悪用したサイバー攻撃です。GoogleとSamsungのスマートフォンに対してPixnappingを仕掛けることで、GmailやGoogleアカウントなどのウェブサイト、Signal、Google Authenticator、Venmo、Googleマップなどのアプリから機密データをエンドツーエンドで復元することが可能です。特に、Googleが開発した二段階認証用アプリのGoogle Authenticatorに対して、Pixnappingは攻撃を隠蔽しながら、30秒以内に二要素認証(2FA)コードを盗むことができます。
