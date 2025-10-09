2025年10月09日 11時17分 ソフトウェア

Appleが移民取り締まり関連アプリ「Eyes Up」を削除、リアルタイム情報共有ではなく情報アーカイブアプリ



アメリカで不法移民の取り締まりを行う移民・関税執行局(ICE)の活動に関連したアプリがApp Storeから続々と削除されている一件で、新たに「Eyes Up」というアプリが削除されたことが分かりました。これまでに削除されたアプリはICE職員の動向をリアルタイムで報告・共有するアプリでしたが、「Eyes Up」はこれまでにICEが行ってきた活動の記事や動画を閲覧できるアーカイブアプリでした。



アメリカでは、2025年に発足した第2次トランプ政権のもと、ICEによって不法移民の取り締まりが厳しく行われていて、ICEの活動に異を唱える抗議デモも発生。緊急事態に対応するために、ICEの取り締まり情報を共有するアプリが人気を集めています。



2025年7月には、ICE職員の目撃情報を報告するアプリ「ICEBlock」がApp Storeの無料アプリランキングでトップになるまでに至りましたが、テキサス州ダラスでICEの現地事務所が襲撃されて3名の死傷者が出る事件が発生したことをきっかけの1つとして、App Storeから「ICEBlock」は削除されました。



さらに、「ICEBlock」と同じようにICE職員のアクティビティをリアルタイムで共有できるアプリ「Red Dot」がApp StoreとGoogle Playから削除されました。



新たにApp Storeから削除されたことが分かった「Eyes Up」は、「ICEBlock」や「Red Dot」のような通報アプリとは異なり、ICEがこれまでにどういう活動をしてきたのかという記事や動画を閲覧できるアーカイブアプリです。



マーク氏の述べたように、「Eyes Up」にアーカイブされていた情報は、将来的に訴訟となったときに必要になる可能性がある証拠でもあり、取り締まりを行っている政権側にとっては不都合なものだったと考えられます。



なお、「Eyes Up」はウェブブラウザからも利用可能です。



また、Google Playのページもあります。ただし、手元環境ではすべての端末での利用が不可能となっていたほか、スマートフォンから検索で見つけることはできませんでした。



