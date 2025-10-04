2025年10月04日 23時15分 ソフトウェア

移民取り締まり職員の目撃情報を共有するアプリ「Red Dot」をAppleとGoogleが削除



不法移民の取り締まりを行う移民・関税執行局(ICE)職員の活動を報告して共有するアプリ「ICEBlock」が司法長官からの要請を受ける形でAppleのApp Storeから削除されたのに続いて、同様のアプリ「Red Dot」がAppleとGoogleのアプリストアから削除されたことがわかりました。



Google is also removing apps used to report sightings of ICE agents

https://www.engadget.com/apps/google-is-also-removing-apps-used-to-report-sightings-of-ice-agents-192940612.html



Google removes ICE-spotting app following Apple’s ICEBlock crackdown | The Verge

https://www.theverge.com/news/791533/google-apple-ice-tracking-app-store-red-dot-iceblock



Apple removes ICE spotting apps including Red Dot and IceBlock

https://www.ithinkdiff.com/apple-removes-ice-spotting-apps/



トランプ政権は不法移民の取り締まりを積極的に行っています。このため、ICE職員の目撃情報を共有することで対抗する動きがあり、App Storeでは「ICEBlock」という目撃情報通報アプリが無料アプリランキングの1位になりました。



しかし、政府高官からは批判が相次ぎ、「ICEBlock」は「不適切なコンテンツ」としてApp Storeから削除されました。のちに、ボンディ司法長官はAppleに連絡を取って、削除するよう要請したことを明らかにしています。



この動きに続いて、ICEBlockと同様の機能を備えた「Red Dot」もApp StoreとGoogle Playから削除されたことがわかりました。



「Red Dot」はICE職員のアクティビティを記録して、リアルタイムで共有できる「クラウドソーシング型通報アプリ」です。アプリの支持者は「移民コミュニティが危険に遭遇することを回避できる」と主張していましたが、「法執行官を標的にするやり口だ」との批判が上がっていました。





ICEBlockに続いてのRed Dotの削除は、Appleがこの種のアプリはブロックするという意思を一貫して示すものだと、ニュースサイト・iThinkDifferentは指摘しています。



なお、Googleは「Red Dot」の削除にあたり司法省からの警告は特にないとしつつ、「悪用リスクの高いアプリは禁止しています」と述べ、「Google PlayではICEBlockが提供されたことはありませんが、ポリシー違反のため類似アプリを削除しました」と説明しました。

