野生のチンパンジーは1日に「ビール1杯分のアルコール」を摂取しているとの研究結果



お酒を飲む習慣を持っているのは人間だけではなく、これまでの研究では野生のサルがアルコールを好んで摂取していることや、野生のチンパンジーがアルコールを含んだ発酵食品を仲間内で共有していることなどがわかっています。新たな研究では、野生のチンパンジーが集めた果実に含まれるアルコール濃度を測定した結果、チンパンジーは1日にビール1杯相当のアルコールを摂取していることが判明しました。



Ethanol ingestion via frugivory in wild chimpanzees | Science Advances

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adw1665





Wild Chimps Consume The Equivalent of a Beer a Day, Study Finds : ScienceAlert

https://www.sciencealert.com/wild-chimps-consume-the-equivalent-of-a-beer-a-day-study-finds



Chimps consume equivalent of a beer a day in alcohol from fermented fruit | Science | The Guardian

https://www.theguardian.com/science/2025/sep/17/chimps-drink-beer-day-alcohol-fermented-fruit



チンパンジーが食べる熟した果実には、自然発酵に伴って発生したアルコールの一種であるエタノールが含まれています。カリフォルニア大学バークレー校の博士課程学生であるアレクセイ・マロ氏らの研究チームは、ウガンダとコートジボワールの国立公園の地面に落ちている果実のうち、チンパンジーが集めるものに含まれるエタノール濃度を測定しました。



チンパンジーが食べる約20種の果実のエタノール濃度は平均で約0.3％程度と、それほど高くありませんでした。しかし、チンパンジーは1日に約4.5kgもの果物を食べることから、結果的に1日あたりのエタノール摂取量は約14gに達すると推定されています。



約14gというアルコール摂取量は、アルコール濃度5％のビールおよそ1杯分(約280ml)に相当します。論文の共著者であり、カリフォルニア大学バークレー校の生物学教授であるロバート・ダドリー氏は、「チンパンジーは1日に体重の5～10％に相当する熟した果物を食べているので、たとえ低濃度であっても1日の総摂取量は多く、相当量のアルコールを摂取していることになります」と述べました。





今回の発見は、ダドリー氏が10年以上前に提唱した「drunken monkey hypothesis(酔っぱらいの猿仮説)」と一致します。酔っぱらいの猿仮説とは、「ヒト属の祖先が主要な食物源として熟した発酵果実に依存していたため、ヒトはアルコールを好む嗜好(しこう)を持つようになった」という仮説です。



マロ氏は、「私たちは初めて、ヒトに最も近い現存する近縁種が、日常的に生理学的な意味を持つ量のアルコールを摂取している事実を確認しました。酔っぱらいの猿仮説はますます現実味を帯びつつあります」と述べました。





なお、今回の研究ではチンパンジーがアルコールを含む果物を積極的に探しているのか、それとも偶然食べた果物にアルコールが含まれているのかは不明です。研究チームは引き続き、チンパンジーがアルコールを摂取するというトピックを通じて、ヒトのアルコール消費の起源について探る予定です。



マロ氏は、「私たちはチンパンジーを通して、自分自身について学ぶことができます」と述べました。

