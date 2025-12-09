2025年12月09日 12時11分 ソフトウェア

不法移民取り締まりの目撃情報を投稿するアプリ・ICEBlockがトランプ政権を提訴



不法移民の取り締まり目撃情報を共有するアプリ「ICEBlock」が、トランプ政権を訴えました。



アメリカではトランプ政権が発足してから、不法移民の取り締まりが強化され、強制送還への不安が高まっています。そんな中、移民の取り締まりを行うアメリカ合衆国移民・関税執行局(ICE)職員の目撃情報を匿名で通報できるアプリ「ICEBlock」の人気が高まりました。ICEBlockはトランプ政権からの批判を受けたものの、App Storeの無料アプリランキングでトップにまで急上昇しています。



しかし、ICEBlockは突如App Storeから削除されます。AppleはICEBlockの削除について、「App Storeは、アプリを見つけるための安全で信頼できる場所となるよう作られました。法執行機関からICEBlockに関連する安全上のリスクに関する情報を受け取り、ICEBlockと類似のアプリをApp Storeから削除しました」と説明。



パム・ボンディ司法長官は、「本日、Appleに連絡を取り、ICEBlockアプリをApp Storeから削除するよう要請しました」「アメリカ国民の安全を守るために日々命を懸けている連邦法執行官を守るため、引き続き全力を尽くします」と宣言し、AppleにICEBlockアプリの削除を要請したことを明かしました。



ICEBlockの開発者であるジョシュア・アーロン氏は、トランプ政権の関係者14人を相手取り、訴訟を起こしました。アーロン氏が訴えたのは司法長官のボンディ氏、国土安全保障長官のクリスティー・ノーム氏、ICEの局長代理であるトッド・ライオンズ氏、国境担当責任者のトーマス・ホーマン氏、この他、匿名の連邦政府関係者10人が含まれます。



訴状の中で、アーロン氏は移民に関するトランプ大統領の扇動的な発言が移民法の攻撃的かつ無差別な執行につながり、移民と国民が同様に暴力や市民的自由の侵害にさらされることになると恐れ、ICEBlockを開発したと説明しています。





また、アーロン氏はAppleがICEBlockを削除する前に脅迫を受けたことを打ち明けました。訴状には「この訴訟は、ボンディ司法長官、クリスティ・ノーム国土安全保障長官、ICEのトッド・M・ライオンズ長官代理、国境管理官のトム・ホーマン氏が、ICEBlockの開発におけるアーロン氏の役割を理由に刑事捜査と訴追を行うと違法に脅迫した」「これらの脅迫は、アーロン氏をはじめとする人々の表現活動、具体的には、公に観察可能な法執行活動に関する情報の共有を抑止し、テクノロジー企業や報道機関によるそのような言論の支持、増幅、促進を阻止することを目的としたものです」と記されています。



他にも、アーロン氏はICEBlockをApp Storeで配信する際、Appleに対して「Wazeなどの複数のアプリが警察の存在を正確に知らせるリアルタイムのクラウドソーシングツールを提供している」と通達し、アプリレビュー担当者から配信を承認してもらうことができたと説明しています。そのため、AppleがICEBlockをApp Storeから削除した理由は「不当である」と主張しました。



アーロン氏はトランプ政権による脅迫およびApp StoreからのICEBlockの削除は憲法修正第一条に違反する行為であるとして、裁判所が違法であることを認めることを求めています。さらに、アメリカ政府がApp Storeなどの類似プラットフォームから同様のアプリを削除するよう求めることを禁止し、アメリカ政府がアーロン氏に対して脅迫・捜査・起訴することを禁止することを求めています。

