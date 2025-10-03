2025年10月03日 17時00分 試食

人気漫画「カグラバチ」とコラボしたバーガーキングのスモーキーな「フレームスモークバーガー」を3種とも食べてみたよレビュー



週刊少年ジャンプで連載中の人気漫画「カグラバチ」とコラボしたバーガー3種が2025年10月3日にバーガーキングに登場しました。バーガーは特製スモーキーマヨソースを使った「フレームスモーク ダブルチーズバーガー」「フレームスモーク ベーコンダブルチーズバーガー」「フレームスモーク チキンダブルチーズバーガー」の3種で、カグラバチの登場人物である「六平千鉱」「香刈緋雪」「漣伯理」のいずれかを描いたオリジナルアクリルキーホルダーも付いてきます。どんなバーガーに仕上がっているのか気になったので、実際に食べてみました。



バーガーキング®｜カグラバチ 炎の旨さを纏いしバーガー。

https://www.burgerking.co.jp/cp/kagurabachi/index.html



バーガーキングに到着。





カグラバチとのコラボバーガーがアピールされています。





「フレームスモーク ダブルチーズバーガー」「フレームスモーク ベーコンダブルチーズバーガー」「フレームスモーク チキンダブルチーズバーガー」は単品販売されておらず、SサイズのフレンチフライとMサイズのドリンクがついてくるセットのみが提供されています。今回は3種のバーガーを2セットずつ注文して持ち帰ってきました。





アクリルキーホルダーは「六平千鉱」「香刈緋雪」「漣伯理」の3種類が存在しますが、1店舗ごとに1種類のみを入手できる仕組み。今回行ったバーガーキングでは「六平千鉱」のアクリルキーホルダーを入手できました。





アクリルキーホルダーの見た目はこんな感じ。背景部分が透明になっていて、向こう側が透けて見えます。





「フレームスモーク ダブルチーズバーガー」はAセット、「フレームスモーク ベーコンダブルチーズバーガー」はBセット、「フレームスモーク チキンダブルチーズバーガー」はCセットとして提供されており、それぞれの包み紙にA・B・Cと記されています。





というわけで、「フレームスモーク ダブルチーズバーガー」のセットから食べてみます。





「フレームスモーク ダブルチーズバーガー」の見た目はこんな感じ。





直火焼きのビーフパティが2枚とチェダーチーズが2枚挟まっています。ピクルスも2枚入っていました。ソースは「特製スモーキーマヨソース」とケチャップとマスタードです。





食べてみると、スモーキーな風味がかなり目立ちます。2枚入りのビーフパティとチーズも存在感が強く、全体的にかなり味の濃い仕上がり。ピクルスが口に入ってくると後味がサッパリするので、濃いめの味付けながら飽きずに食べ進められます。





「フレームスモーク ベーコンダブルチーズバーガー」のセットも食べてみます。





これが「フレームスモーク ベーコンダブルチーズバーガー」です。





具材の構成は「フレームスモーク ダブルチーズバーガー」とほぼ同じで、ベーコンが4枚追加されています。





ベーコンはカリカリした食感。基本的な構成は王道なチーズバーガーに近いですが、カリカリベーコンやスモーキーマヨソースが加わることで、ちょっと特別なバーガーに感じられました。





最後に「フレームスモーク チキンダブルチーズバーガー」を食べます。





「フレームスモーク チキンダブルチーズバーガー」はこんな感じ。





「フレームスモーク ダブルチーズバーガー」のビーフパティをチキンパティ2枚に置き換えた構成です。





チキンパティはかなり分厚くて、ボリューム感の高いバーガーに仕上がっています。衣がザクザク食感なのもグッド。ただ、ビーフパティのバーガーと比べて塩味が強めに感じられるので、コーラなどのドリンクを飲みながら食べるのがオススメです。





価格は3種とも税込1190円です。オリジナルアクリルキーホルダーは全3種。各店舗では1種類のみ入手可能で、3種類コンプリートするには3店舗を巡る必要があります。どの店舗でどのキャラクターのキーホルダーを入手可能なのかは公式キャンペーンサイトで確認できます。

