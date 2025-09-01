チャットAIはお世辞や同調圧力によって操作される可能性があることが明らかに
ChatGPTやGeminiなどさまざまなチャットAIが普及していますが、これらは基本的にユーザーを罵倒したり、違法薬物の作り方を教えたりすることができないようになっています。しかし、人間と同じように適切な心理学的戦術を用いれば、チャットAIに自らのルールを破らせることができるのではないかということで、ペンシルバニア大学ウォートン校の研究チームが「チャットAIにルールを破らせる方法」について調査しました。
研究チームは心理学者であるロバート・チャルディーニ氏が著書「影響力の正体 説得のカラクリを心理学があばく」で解説した心理学的戦術を用い、OpenAIのGPT-4o miniに「通常は拒否するような要求を実行するよう説得」しました。
