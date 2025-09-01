2025年09月01日 12時00分 ソフトウェア

チャットAIはお世辞や同調圧力によって操作される可能性があることが明らかに



ChatGPTやGeminiなどさまざまなチャットAIが普及していますが、これらは基本的にユーザーを罵倒したり、違法薬物の作り方を教えたりすることができないようになっています。しかし、人間と同じように適切な心理学的戦術を用いれば、チャットAIに自らのルールを破らせることができるのではないかということで、ペンシルバニア大学ウォートン校の研究チームが「チャットAIにルールを破らせる方法」について調査しました。



Call Me A Jerk: Persuading AI to Comply with Objectionable Requests by Lennart Meincke, Dan Shapiro, Angela Duckworth, Ethan R. Mollick, Lilach Mollick, Robert Cialdini :: SSRN

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5357179





Chatbots can be manipulated through flattery and peer pressure | The Verge

https://www.theverge.com/news/768508/chatbots-are-susceptible-to-flattery-and-peer-pressure



研究チームは心理学者であるロバート・チャルディーニ氏が著書「影響力の正体 説得のカラクリを心理学があばく」で解説した心理学的戦術を用い、OpenAIのGPT-4o miniに「通常は拒否するような要求を実行するよう説得」しました。





この記事の続きを見るには、 「広告を見る」か 「無料メンバーに登録」が必要です 広告を見る 無料メンバーに登録 無料メンバーで再ログインする場合はこちら ▼ログインでお困りの場合 パスワードを忘れてしまった場合

・その他、ログインについての質問

先ほど入力したメールアドレス宛に件名「GIGAZINE無料メンバー登録のメールアドレスの確認」というメールが送信されているので、「メールアドレスを確認するには、次のリンクをクリックしてください。」の部分にあるリンクをクリックして、認証を完了してください。

メールが届いていなければ、この直下にある「確認メールを再送信する」をクリックしてください。 確認メールを再送信する

