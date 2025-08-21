Qualcommが初の衛星メッセージ機能に対応したウェアラブル向け「Snapdragon W5＋ Gen 2＆W5 Gen 2」を発表、GoogleのPixel Watch 4に搭載
Qualcommがウェアラブル端末向けの最新チップ「Snapdragon W5＋ Gen 2」および「Snapdragon W5 Gen 2」を発表しました。これは高い接続性や効率性を備えているというだけでなく、モバイルネットワークやWi-Fiの通信エリア外でも衛星通信経由でのメッセージのやり取りが可能です。
Next Generation Snapdragon W5+ and W5 Platforms: The World’s First Wearable Platforms with NB-NTN Satellite Support | Qualcomm
https://www.qualcomm.com/news/releases/2025/08/next-generation-snapdragon-w5--and-w5-platforms--the-world-s-fir
Snapdragon W5+ Gen 2 Wearable Platforms
https://www.qualcomm.com/products/mobile/snapdragon/wearables/snapdragon-w5-plus-gen-2-wearable-platform
The Snapdragon W5 Gen 2 inside the Pixel Watch 4 lacks a major performance boost — but it's not all bad news | Android Central
https://www.androidcentral.com/wearables/snapdragon-w5-gen-2-revealed-with-satellite-sos-but-no-major-power-boost
Snapdragon W5＋ Gen 2およびSnapdragon W5 Gen 2は、Skyloの狭帯域非地上ネットワーク(NB-NTN)を活用して、ウェアラブル業界に初めて衛星通信機能を導入します。これによりウェアラブル端末から直接双方向の緊急メッセージを送信できるようになり、モバイルネットワークのない遠隔地にいるユーザーにも安心をもたらすことが可能です。例えば、冒険家は緊急時にモバイルネットワークの電波状況を気にすることなく、ウェアラブルデバイスからSOSメッセージを送信することができるようになります。
Stay connected, anywhere. The new #Snapdragon W5+ Gen 2 Wearable Platform taps into emergency satellite communications to usher in a new era of safety for wearable devices, ensuring help is always just a click away. Read more here: https://t.co/LybXZk2VSx pic.twitter.com/oOBOBUVwoI— Snapdragon (@Snapdragon) August 20, 2025
NB-NTNを用いた通信は、低消費電力コプロセッサ搭載のSnapdragon W5＋ Gen 2と、コプロセッサなしのSnapdragon W5 Gen 2の両方で利用可能です。Snapdragon W5＋ Gen 2とSnapdragon W5 Gen 2は4nmプロセスで製造されるSoCを搭載し、ロケーションマシンラーニング3.0により前世代と比べてGPS測位精度が最大50％も向上します。加えて、最適化されたRFフロントエンド(RFFE：高周波信号処理コンポーネント)により前世代と比較してサイズが約20％縮小し、消費電力も低減されるため、OEMはより洗練されたウェアラブルデザインと長いバッテリー寿命を実現可能です。
Android Centralの報道によると、Snapdragon W5＋ Gen 2は4つのCortex-A53コア、Cortex-M55コプロセッサ、GPUにはAdreno 702を採用しているそうです。Snapdragon W5 Gen 2のフットプリントは前世代と比べて20％縮小しており、電力効率も20％向上しています。
また、Snapdragon W5 Gen 2はGoogleのスマートウォッチ向けOSであるWear OSと互換性があり、発表されたばかりのPixel Watch 4に搭載されます。Pixel Watch 4は本体サイズは前モデルのPixel Watch 3と同じですが、バッテリー駆動時間は25％も増加しています。これはSnapdragon W5 Gen 2の高効率性によるところが大きいです。
Google製スマートウォッチ「Pixel Watch 4」は手首を傾けてGeminiに質問可能＆最長40時間連続使用可能で水浸50mの防水性能も備える - GIGAZINE
Qualcommによると、衛星メッセージ機能は衛星音声通話をサポートしている緊急SOSと比べるとかなり制限されているそうです。しかし、Snapdragon W5＋ Gen 2とSnapdragon W5 Gen 2の衛星メッセージ機能は、双方向メッセージングと位置情報共有機能をサポートしながら、電力効率の面でも非常に優れています。
・関連記事
Qualcommが携帯ゲーム機向け次世代チップ「Snapdragon G」シリーズを発表 - GIGAZINE
「ArmプロセッサのSnapdragon Xシリーズ搭載PCは実用的なのか？」を900g切りの軽量ノートPC「ASUS Zenbook SORA (UX3407)」で試してみた - GIGAZINE
Snapdragon X Elite搭載ノートPCは返品率が高いとIntelが主張 - GIGAZINE
Qualcommが初の8コアSnapdragon X Plusチップを発表、廉価モデルながら「Copilot+ PC」の要件を満たす性能 - GIGAZINE
「Qualcomm Snapdragon X」は一体何が新しいのか？ - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in モバイル, ハードウェア, Posted by logu_ii
You can read the machine translated English article Qualcomm announces the Snapdragon W5+ Ge….