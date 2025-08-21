2025年08月21日 11時56分 ハードウェア

Qualcommが初の衛星メッセージ機能に対応したウェアラブル向け「Snapdragon W5＋ Gen 2＆W5 Gen 2」を発表、GoogleのPixel Watch 4に搭載



Qualcommがウェアラブル端末向けの最新チップ「Snapdragon W5＋ Gen 2」および「Snapdragon W5 Gen 2」を発表しました。これは高い接続性や効率性を備えているというだけでなく、モバイルネットワークやWi-Fiの通信エリア外でも衛星通信経由でのメッセージのやり取りが可能です。



Snapdragon W5＋ Gen 2およびSnapdragon W5 Gen 2は、Skyloの狭帯域非地上ネットワーク(NB-NTN)を活用して、ウェアラブル業界に初めて衛星通信機能を導入します。これによりウェアラブル端末から直接双方向の緊急メッセージを送信できるようになり、モバイルネットワークのない遠隔地にいるユーザーにも安心をもたらすことが可能です。例えば、冒険家は緊急時にモバイルネットワークの電波状況を気にすることなく、ウェアラブルデバイスからSOSメッセージを送信することができるようになります。



Stay connected, anywhere. The new #Snapdragon W5+ Gen 2 Wearable Platform taps into emergency satellite communications to usher in a new era of safety for wearable devices, ensuring help is always just a click away. Read more here: https://t.co/LybXZk2VSx pic.twitter.com/oOBOBUVwoI — Snapdragon (@Snapdragon) August 20, 2025



NB-NTNを用いた通信は、低消費電力コプロセッサ搭載のSnapdragon W5＋ Gen 2と、コプロセッサなしのSnapdragon W5 Gen 2の両方で利用可能です。Snapdragon W5＋ Gen 2とSnapdragon W5 Gen 2は4nmプロセスで製造されるSoCを搭載し、ロケーションマシンラーニング3.0により前世代と比べてGPS測位精度が最大50％も向上します。加えて、最適化されたRFフロントエンド(RFFE：高周波信号処理コンポーネント)により前世代と比較してサイズが約20％縮小し、消費電力も低減されるため、OEMはより洗練されたウェアラブルデザインと長いバッテリー寿命を実現可能です。



Android Centralの報道によると、Snapdragon W5＋ Gen 2は4つのCortex-A53コア、Cortex-M55コプロセッサ、GPUにはAdreno 702を採用しているそうです。Snapdragon W5 Gen 2のフットプリントは前世代と比べて20％縮小しており、電力効率も20％向上しています。





また、Snapdragon W5 Gen 2はGoogleのスマートウォッチ向けOSであるWear OSと互換性があり、発表されたばかりのPixel Watch 4に搭載されます。Pixel Watch 4は本体サイズは前モデルのPixel Watch 3と同じですが、バッテリー駆動時間は25％も増加しています。これはSnapdragon W5 Gen 2の高効率性によるところが大きいです。



Qualcommによると、衛星メッセージ機能は衛星音声通話をサポートしている緊急SOSと比べるとかなり制限されているそうです。しかし、Snapdragon W5＋ Gen 2とSnapdragon W5 Gen 2の衛星メッセージ機能は、双方向メッセージングと位置情報共有機能をサポートしながら、電力効率の面でも非常に優れています。

