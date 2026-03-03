スマートウォッチにAI実行能力を与える小型SoC「Snapdragon Wear Elite」をQualcommが発表、NPUを内蔵し20億パラメーターのAIモデルをローカル実行可能
スマートフォンやPC向けのプロセッサーを開発するQualcommがウェアラブルデバイス向けSoC「Snapdragon Wear Elite」を2026年3月2日に発表しました。Snapdragon Wear EliteはAI処理用プロセッサー(NPU)を内蔵しており、最大20億パラメーターのAIモデルをローカルで実行することができます。
Snapdragon Wear Eliteはスマートウォッチやペンダントなどのウェアラブルデバイス向けのSoCです。
SoCは3nmプロセスで製造され、内部にCPUやGPU、NPU、モデム、センサー、メモリなどがギッシリ詰まっています。
最大の特徴はHexagon NPUを搭載しているという点です。Hexagon NPUはAI処理専用に設計されたプロセッサーで、消費電力を抑えつつ最大20億パラメーターのAIモデルをローカルで実行できます。また、2025年に登場したSnapdragon W5＋ Gen 2と比べてCPU性能が5倍、GPU性能が7倍に向上しています。
5G RedCapやWi-Fi、Bluetooth 6.0での無線通信に対応しているほか、衛星経由の位置情報取得も可能です。
Snapdragon Wear EliteはMotorola、Samsung、Googleといったパートナー企業によってサポートされており、今後数カ月以内に搭載デバイスが登場する予定です。
