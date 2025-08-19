2025年08月19日 09時00分 広告

【対象講座が1講座1500円～】最新AI駆動開発をCursorで実現・面倒な資料をNotebookLMで自動生成・実はよくわからないDockerを基礎から学ぶなど仕事に役立つスキルが動画ですぐ身に付く「Udemy」夏のビッグセールオススメ講座ピックアップ



AI機能を搭載したコードエディタや、各種情報を収集してレポートを自動生成できるAIアプリなど、業務効率化に役立つAIツールが続々と登場しています。動画で学べる世界最大級のオンライン学習プラットフォームの「Udemy(ユーデミー)」なら、時間に縛られることなく自分のスキマ時間を活用してAIツールの活用方法などの実践的な知識を身に付けることができるほか、各種資格や新たな技術を学んでスキルアップすることもできます。そんなUdemyでは2025年8月28日まで夏のビッグセールを開催中で、対象講座を1講座1500円から購入できます。そこで、AIの活用方法を知りたい人やスキルアップを目指す人にオススメのセール対象講座をピックアップしてみました。



・目次

◆1：Google製AI「Gemini」やAIノートブック「NotebookLM」を上手に活用して業務効率を大幅にアップする手法を学べる講座

◆2：AIを活用した爆速コーディングを可能にする注目エディタ「Cursor」の使い方を実践的に学べる講座

◆3：アプリを作りながらReactの使い方を基礎から理解できる講座

◆4：Dockerの基本的な使い方からコンテナの運用方法まで一気に習得できる講座

◆5：クラウドの知識を身に付けてMicrosoft Azureの認定資格「Azure Fundamentals(AZ-900)」の合格を目指す講座

◆6：直近10月にある「データベーススペシャリスト試験」の対策講座

◆まとめ





◆1：Google製AI「Gemini」やAIノートブック「NotebookLM」を上手に活用して業務効率を大幅にアップする手法を学べる講座

GeminiやChatGPTなどの高機能なAIツールが続々と登場していますが、「AIが便利という話はよく聞くけど、具体的にどんな業務に役立つのかが分からない」といった疑問を持っている人は多いはず。「Geminiを使って業務効率化！NotebookLM, Google AI Studio 生成AIサービスを使いこなそう」はGoogleのAIサービスである「Gemini」「NotebookLM」「Google AI Studio」「Imagen 4」の機能や使い方を解説してくれる講座で、具体的な活用事例や業務効率化に役立つプロンプト(AIに入力する文章)の作り方も教えてくれます。



Geminiを使って業務効率化！NotebookLM, Google AI Studio 生成AIサービスを使いこなそう | Udemy





講座はGeminiの基本的な使い方の説明から始まり、Geminiを用いてインターネット上の情報を収集して詳細なレポートを作成できる「Deep Research」の活用方法も詳しく解説してくれます。使い方の説明だけでなく、「Geminiにトランプ関税に関するレポートを作成させる」といった業務に役立つ活用事例も確認できます。





チャットAIは入力するプロンプトによって応答内容が大きく変化し、AIにとって理解しやすい指示を入力することで高品質な応答を出力してくれます。この講座ではプロンプトを作るテクニックも教えてくれるため、業務効率化に役立つ高度なプロンプトを自分で作れるようになります。





優秀な業務効率化ツールとして話題になっている「NotebookLM」の解説もあります。NotebookLMはウェブページ・PDFファイル・YouTube動画などの情報ソースを入力してAIに分析させられるウェブアプリです。この講座では「NotebookLMに企業情報を入力して分析させ、営業や就職活動に役立てる」といった実践的な使い方を学ぶことができます。





Udemyには他にもNotebookLMの使い方を学べる講座が複数ラインナップされており、AIを用いて業務を効率化する方法を実例を確認しながら学べます。



・関連講座

Google NotebookLM徹底活用講座｜あなただけの最強AI秘書で情報管理や作業効率大幅アップ！ | Udemy





NotebookLM入門：情報整理とアイデア発想をAIで加速する | Udemy





30分でGoogle最強生成AIをマスター！NotebookLM徹底活用ハンズオン | Udemy







◆2：AIを活用した爆速コーディングを可能にする注目エディタ「Cursor」の使い方を実践的に学べる講座

チャットAIや音声文字起こしAIなどを搭載したアプリが続々と登場しているほか、アプリ開発自体にもAIによるコード生成やエラー修正が活用されることが増えています。特に、AI機能を搭載したコードエディタ「Cursor」は従来のエディタと比べて開発速度を大幅に高速化できることから大きな支持を得ています。「【OpenAI】生成AIをフル活用！モダン技術で高速にAI英会話アプリを開発しよう【ChatGPT-4o/Cursor】」はCursorの使い方を説明するとともに、OpenAIのAIサービスを活用したアプリの開発手法も細かく解説してくれる講座です。



【OpenAI】生成AIをフル活用！モダン技術で高速にAI英会話アプリを開発しよう【ChatGPT-4o/Cursor】 | Udemy





Cursorのインストール手順から順番に詳しく説明が始まり、AIを用いたコード補完機能やコードの大部分を生成してもらう方法なども解説してくれます。





作成中のコードに関する質問をAIに聞いたり、エラー発生時にAIに自動修正してもらったりといったCursorならではの開発手法も知ることができます。





さらに、講座の後編では「OpenAIのチャットAIや文字起こしAIを組み合わせた英会話アプリ」の開発手順を設計から実装まで非常に詳しく解説してくれます。





開発手順は実際にCursorを操作する様子を実演しつつ説明してくれるほか、APIリファレンスの読み方などの開発に役立つ情報も知ることができます。これにより、自分でリファレンスを読みながら独自アプリを開発する力が身に付くというわけです。





UdemyにはCursorを用いた開発手順を学べる講座が複数存在するほか、「Claude Code」を用いたVibe Coding(AIが主体となる開発手法)の解説講座もラインナップされています。講座によって使う技術が異なるので、各講座の概要を見て自分に合いそうな講座を探すのもオススメです。



・関連講座

【AI駆動開発入門】Cursor × Bolt new × ClaudeでフルスタックWebアプリケーションを構築しよう | Udemy





【2025年最新 TailwindCSS v4入門】Cursor × Tailwind CSSでさらに爆速コーディング | Udemy





Claude Codeで始めるAIプログラミング入門：HTMLやPythonアプリをVibe Codingで自動生成 | Udemy







◆3：アプリを作りながらReactの使い方を基礎から理解できる講座

「React」はアプリのUIを構築するためのJavaScriptライブラリで、複雑なUIを簡単に作成できることから人気を集めています。そんなReactを使ったアプリ開発の方法を基礎から学べる講座が「【React18対応】モダンJavaScriptの基礎から始める挫折しないためのReact入門」です。



【React18対応】モダンJavaScriptの基礎から始める挫折しないためのReact入門 | Udemy





この講座は、素のJavaScriptのみでアプリを作成した後にReactを使って同じアプリを開発するという構成になっています。Reactを学習する際は「JavaScriptの理解が不足しているため、Reactの理解が進まない」という状況に陥りがちですが、この講座ではJavaScriptの基礎をしっかり学んだ上でReactの学習へと進むことができるため、途中で挫折することなく習得できます。





講座ではシンプルなTODOアプリを作りながらJavaScriptとReactを学べます。





コードの編集結果をリアルタイムで確認しながらReactの各機能の効果を学習できるのもポイントです。





Udemyにはアプリを作りながらReactの使い方を学べる講座が複数用意されているので、Reactの基礎を理解してから多様な実践講座に取り組むこともできます。



・関連講座

Reactに入門した人のためのもっとReactが楽しくなるステップアップコース完全版 | Udemy





【React初心者から中級者へ！】React+Typescriptで本格的なSlackクローンを作ろう | Udemy





【Reactアプリ開発】3種類のReactアプリケーションを構築して、Reactの理解をさらに深めるステップアップ講座 | Udemy





【Discordクローン開発】React/Redux/Typescript/Firebaseで作るアプリ開発実践講座 | Udemy







◆4：Dockerの基本的な使い方からコンテナの運用方法まで一気に習得できる講座

「Docker」は開発環境やアプリ実行環境の構築に役立つコンテナ仮想化ツールで、ウェブ開発やAI開発など幅広い分野で活用されています。しかし、「Dockerを使う機会は多いけど、仕組みを理解できておらず、エラーが発生すると対応できない」という状況に陥っている人も多いはず。「【初心者歓迎】速習！Docker「docker 実はわからん」はこれで終わりだ！(DevOps入門)」はDockerを使うための環境構築手順や各種コマンドの動作内容を初心者にも分かりやすく解説してくれる講座です。



【初心者歓迎】速習！Docker「docker 実はわからん」はこれで終わりだ！（DevOps入門） | Udemy





講座は「Dockerを用いることで、コマンド一発で環境構築できるようになる」といったDockerのメリットの解説から始まります。





WindowsとmacOSにおけるDocker環境の構築方法も詳しく説明してくれるため、Dockerについて何も知らない初心者でもつまずかずに学習を進められます。





必要なコマンドや公式情報へのリンクをまとめた専用ドキュメントサイトが用意されているのもポイント。





ドキュメントサイトに記されたコマンドを使いつつ、「コンテナの起動・停止・削除」や「コンテナイメージの作成」といった操作の手順を学べます。解説動画だけでなくドキュメントサイトにも無期限にアクセス可能なので、学習した内容を簡単に再確認できます。





Udemyには、Kubernetesを用いたコンテナオーケストレーションの手法や、Dockerを活用したDevOpsの手法を学べる講座が多数ラインナップされています。



・関連講座

いまからはじめる DevOps 入門講座 - DevOps の全体像と学びのロードマップを手に入れよう！ | Udemy





【Kubernetes初心者歓迎】実践！Kubernetes入門〜ローカル環境で基礎から実践力を習得（DevOps入門） | Udemy





Docker + Kubernetes で構築する Webアプリケーション 実践講座 | Udemy







◆5：クラウドの知識を身に付けてMicrosoft Azureの認定資格「Azure Fundamentals(AZ-900)」の合格を目指す講座

現在のIT業界ではクラウドコンピューティングサービスの利用が一般的であり、クラウドに関する知識を身に付けることで業務に役立てたり自分の市場価値を高めたりできます。「Azure Fundamentals(AZ-900)」はMicrosoftの認定資格で、資格を取得することで自分がクラウドに関する一般的な知識を有していることを証明することができます。「合格への近道！Azure Fundamentals AZ-900 試験対策講座」はクラウドの基礎知識や試験の演習問題がセットになった講座で、合格に必要な知識を効率的に身に付けられます。



合格への近道！Azure Fundamentals AZ-900 試験対策講座 | Udemy





「クラウドとは」という超基本的な部分から解説が始まるので、クラウドについての知識がまったくない状態からでも学習を始められます。





Azureに関連する用語の中には聞き慣れない単語が数多く含まれていますが、本講座には解説用イラストが大量に含まれており、難しい用語も頭に入れやすくなっています。





演習問題も大量に収録されているので、知識が身に付いているか確認しながら学びを深められます。





UdemyにはAZ-900の試験対策問題集や、より高難度な「Azure Administrator Associate (AZ-104)」の対策講座もラインナップされています。



・関連講座

最短で合格！Azure Fundamentals AZ-900 試験対策問題集 | Udemy





【9万人が受講】AZ-900 Microsoft Azure Fundamentals模擬試験問題集（7回分490問） | Udemy





合格への近道！Azure Administrator Associate AZ-104 試験対策講座 | Udemy





受講生30万講師のAZ-104: Microsoft Azure Administrator模擬試験問題集（400問） | Udemy







◆6：直近10月にある「データベーススペシャリスト試験」の対策講座

10月には情報処理推進機構(IPA)が実施している国家試験「データベーススペシャリスト試験」や「情報処理安全確保支援士試験」があります。Udemyには、これらのIT資格対策の講座も豊富にラインナップされています。



データベーススペシャリストは、合格することでデータベース技術に関する広範な知識を備えていることを証明できます。「令和7年：参考書の著者直伝！「データベーススペシャリスト」試験 午前対策講義」はデータベースの基礎知識から順番に解説し、最終的にデータベーススペシャリストの合格を目指す講座です。



令和7年：参考書の著者直伝！「データベーススペシャリスト」試験 午前対策講義 | Udemy





データベーススペシャリストの試験は午前と午後に分かれていて、「SQLの基礎知識」「データベース管理システム(DBMS)の機能」「データベースの設計技術」に関する問題が出題されます。本講座では、そのうち午前に出題される問題の解き方を学習できます。





データベースに関する解説はMySQLを用いて説明されます。WindowsとmacOSにおけるMySQLのインストール手順も解説されているので、MySQLを触ったことがない人でも安心です。





講座内では「実際にSQLコードを書いてデータベースを操作する様子」を確認しつつ自分でもコードを書いて試すことができるため、文字情報だけで学習するよりも効率的に知識を身に付けられます。





また、ブラウザ上でコードを書けるUdemyのコーディング演習機能を活用した演習問題も収録されているため、MySQLをインストールできない環境でも実際のコード入力を体験できます。





さらに、2022年の過去問題が全問収録されており、すべての問題についての詳細な解説を聞くこともできます。





Udemyにはデータベーススペシャリストの午後問題の解説講座や、情報処理安全確保支援士試験の対策講座もラインナップされています。



・関連講座

令和7年：参考書の著者直伝！「データベーススペシャリスト」試験 午後１対策講義 | Udemy





令和7年：参考書の著者直伝！「データベーススペシャリスト」試験 午後２対策講義 | Udemy





情報処理安全確保支援士試験 独学短期合格メソッド | Udemy





◆まとめ

Udemyには今回紹介した講座以外にも分かりやすく高品質な解説講座や、現場で活躍するプロから最先端の専門知識を教えてもらえる講座などが多数用意されています。動きと声のついた動画講座は本を黙読するよりも簡単で分かりやすく、講座によっては確認テストや実践課題が用意されているので「きちんと身に付いているかどうか」が把握できるのも魅力。そして、Udemyでは2025年8月19日(火)から2025年8月28日(木)まで「夏のビッグセール」が行われており、対象講座を1講座1500円～というお得な価格で購入可能。最新技術を解説した講座も続々と新規公開されているため、とりあえず始めたい初級者はもちろん、新しい技術を身に付けたい中級者、さらなるスキルアップを目指す上級者まで、幅広いユーザー層におすすめできます。



Udemy（ユーデミー）は、米国Udemy社が運営する世界約8,000万人が学ぶオンライン動画学習プラットフォームです。世界中の「教えたい人（講師）」と「学びたい人（受講生）」をつなげ、最新の生成AIからビジネススキルまで、幅広いテーマを学ぶことができます。法人向けの「Udemy Business」は、Udemyで公開されている世界25万の講座から、日本向けに厳選した約16,000の講座を定額で利用できるサービスです。ベネッセコーポレーションは、一生涯の学びを通して社会と人々の人生が豊かになることを目指し、社会人の学び支援を行っており、Udemy社とは2015年より日本における独占的業務提携を締結しています。（2025年3月末時点）



