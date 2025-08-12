2025年08月12日 12時30分 メモ

ソフトバンクが決済アプリ「PayPay」のアメリカIPOに向けて投資銀行を選定したと報じられる

ソフトバンクが決済アプリ「PayPay」運営企業のアメリカでの新規株式公開(IPO)に向けて支援する投資銀行を選定したと、ロイターが報じています。



QRコードを使った非接触決済手段として普及したPayPayの運営企業はソフトバンクと韓国・ネイバーの合弁会社であり、連結子会社です。もともとはインドのフィンテック企業・Paytmが立ち上げたサービスで、2024年にPaytmはソフトバンクに株式を売却しています。



そんなPayPayは、2023年頃にアメリカでの上場を検討していると報じられていました。



ロイターが関係者2人に聞いたところ、上場準備を主導しているのはゴールドマン・サックス、JPモルガン・チェース、みずほフィナンシャルグループ、モルガンスタンレーだとのこと。PayPayの株式公開は速ければ2025年第4四半期に実施される可能性があり、投資家から20億ドル(約3000億円)以上を調達する可能性があると関係者は述べています。



ソフトバンクは2023年にArmホールディングスを545億ドル(約8兆800億円)の評価額で上場させ、その後、時価総額は記事作成時点で1450億ドル(約21兆5000億円)を超えています。もしPayPayのアメリカIPOが実現すれば、ソフトバンクによる過半数投資のアメリカ市場上場はArmホールディングス以来となります。

