Appleがアメリカ国内への88兆円超えの投資を発表、iPhoneの強化ガラスは100％アメリカ製になりトランプ大統領にはガラスと金の記念品を贈る



Appleがアメリカに今後4年間で6000億ドル(約88兆5000億円)の投資を行うことを発表しました。また、投資計画の一環としてiPhoneのカバーガラスをすべてアメリカ産にする計画も発表されています。



Apple increases U.S. commitment to $600 billion, announces ambitious program - Apple

https://www.apple.com/newsroom/2025/08/apple-increases-us-commitment-to-600-billion-usd-announces-ambitious-program/



Apple, Corning to manufacture all iPhone, Apple Watch cover glass in Kentucky - Apple

https://www.apple.com/newsroom/2025/08/apple-corning-to-manufacture-all-iphone-apple-watch-cover-glass-in-kentucky/





Today, @Apple announced that it will invest $600 billion in the United States over the next four years.



ドナルド・トランプ大統領はAppleに対してiPhoneの国内生産などを繰り返し求めており、2025年2月にはAppleがアメリカ国内に5000億ドル(約73兆8000億円)を投資する計画を発表しました。



Appleが75兆円をアメリカのために投資し2万人を新規雇用する計画を発表 - GIGAZINE





今回の発表は既存の投資計画に1000億ドル(約14兆8000億円)を追加するもので、これによりAppleは今後4年間でアメリカ国内に6000億ドル(約88兆5000億円)を投資することになります。また、投資によって45万人の雇用が生み出されるそうです。





Appleは投資計画の一環として強化ガラスメーカーのコーニングとの提携強化も発表しました。Appleはケンタッキー州にあるコーニングの工場に25億ドル(約3690億円)を投資してiPhoneとApple Watch向けのカバーガラス生産ラインを強化するとのこと。これにより、iPhoneとApple Watchのカバーガラスはすべてアメリカ製となります。





さらに、Appleはアメリカ国内の79の工場へ投資し、半導体などの製造能力を向上させます。すでにヒューストンでは2026年の正式稼働に向けてサーバー工場の建設が進んでおり、2025年7月にはテスト生産が始まっています。





ティム・クックCEOは上記の投資計画を大統領執務室の記者会見で発表しました。記者会見の様子は以下の動画で確認できます。



President Trump Makes an Announcement, Aug. 6, 2025 - YouTube





会見の冒頭では、クックCEOがトランプ大統領に贈る記念品を紹介していました。





記念品はの見た目はこんな感じ。台座部分は24金だそうです。

