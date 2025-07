2025年07月16日 11時55分 メモ

Appleが740億円超でレアアース入手のためMPマテリアルズとの契約を締結



Appleが、アメリカ唯一のレアアース生産企業・MPマテリアルズと、5億ドル(約744億円)規模の契約を結んだことを発表しました。契約に基づき、Appleはアメリカ産レアアースを購入するほか、MPマテリアルズと協力してレアアースのリサイクル施設を作るとのことです。



Apple expands U.S. supply chain with $500 million commitment - Apple

https://www.apple.com/newsroom/2025/07/apple-expands-us-supply-chain-with-500-million-usd-commitment/





MP Materials and Apple Announce $500 Million Partnership to Produce Recycled Rare Earth Magnets in the United States | MP Materials

https://mpmaterials.com/news/mp-materials-and-apple-announce-500-million-partnership-to-produce-recycled-rare-earth-magnets-in-the-united-states





Apple inks $500 million rare earth magnet deal to bring supply back to US | Reuters

https://www.reuters.com/business/apple-invest-500-million-rare-earths-mine-operator-mp-materials-fox-business-2025-07-15/



AppleとMPマテリアルズは「100%リサイクル材料からアメリカ国内で生産された希土類磁石(レアアースマグネット)の供給」に関する長期契約を結びました。





契約に基づき、テキサス州フォートワースにあるMPマテリアルズの旗艦施設「インデペンデンス」で生産されたアメリカ製希土類磁石が、Appleに供給されます。また、カリフォルニア州マウンテンパスにリサイクル施設を建設して原料生産が行われるほか、希土類磁石の性能を向上させるための新たな磁石材料と革新的な加工技術の開発も行われることになっています。



Appleによると、これは今後4年間でアメリカに5000億ドル(約74兆円)以上を投資するという約束の一部だとのこと。



Appleが75兆円をアメリカのために投資し2万人を新規雇用する計画を発表 - GIGAZINE





Appleのティム・クックCEOは「アメリカのイノベーションはAppleのすべての活動の原動力であり、アメリカ経済への投資を拡大できることを誇りに思います。今回のMPマテリアルズとの提携は、先端技術の製造に不可欠なレアアース材料の、アメリカ国内での供給を強化することにつながります。我々は、アメリカの製造業の未来にこれ以上ないというほどに期待しており、アメリカの人々の創意工夫やクリエイティビティ、革新的な精神に対して投資を続けていきます」と語りました。



また、MPマテリアルズの創業者であるジェームス・リチンスキー会長兼CEOは「Appleと提携して、MPマテリアルズのリサイクルプラットフォームを立ち上げ、磁石事業を拡大できることを誇りに思います。Appleとの提携は、我々の垂直統合を深め、サプライチェーンの弾力性を強化し、極めて重要な時期に、アメリカの産業能力を向上させるものです」と述べています。



アメリカは中国からレアアースを輸入していますが、トランプ関税を巡って中国が一時的に輸出を停止していました。トランプ大統領はその後の協議を経て「必要なレアアースは中国から供給される」とコメントしています。



トランプ大統領「必要なレアアースは中国によって供給される」 関係良好と強調 | NHK | 関税

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250611/k10014832801000.html