極限まで遅延を削減することを目指したゲームストリーミング向け動画コーデック「PyroWave」

PCゲームの映像をネットワーク経由で他のデバイスに転送するゲームストリーミングでは、操作の遅延(レイテンシ)を最小限に抑えることが極めて重要です。この処理には通常、H.264やAV1といった「ビデオコーデック」という映像圧縮技術が用いられますが、これらの技術は高い圧縮率と引き換えに遅延を生じさせるジレンマを抱えています。そこで、グラフィックスエンジンプログラマーであるThemeister氏が、潤沢な帯域幅が利用できる家庭内LANなどの環境を想定し、遅延を極限まで削減することを目標に設計した「 PyroWave 」というコーデックを発表しています。 I designed my own ridiculously fast game streaming video codec – PyroWave – Maister's Graphics Adventures https://themaister.net/blog/2025/06/16/i-designed-my-own-ridiculously-fast-game-streaming-video-codec-pyrowave/ Themaister/pyrowave https://github.com/Themaister/pyrowave PyroWaveはフレーム間の差分情報を利用する一般的な「モーション予測」を廃止し、全てのフレームを個別に圧縮する「Intra-only」方式を採用しています。これによりデータサイズは増加しますが、処理が単純化され、エラー耐性も向上するとのこと。さらに、GPUでの並列処理の妨げとなる「エントロピー符号化」というデータ圧縮工程も省略し、徹底的な高速化を図っています。

2025年07月30日 07時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1i_yk

