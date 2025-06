MRデバイスのWi-Fi接続性を改善するべくQualcommとMetaが開発する技術とは？

2025年06月14日 12時00分 ソフトウェア

家庭やオフィスのように、スマートフォンやパソコン、ゲーム機など、たくさんの機器が同時にWi-Fiに接続する場所では、データの渋滞が起こりやすくなります。特にMR(複合現実)のように、通信の遅延がユーザー体験を損なってしまう場合、この渋滞は致命的です。半導体メーカーのQualcommとMetaのMR部門であるReality Labが、MRデバイスでWi-Fiの渋滞を解消する「Dragonwing Service Defined Wi-Fi」の技術実証を行いました。



複合体験(MR)アプリの中には、PC接続不要なスタンドアローン型のヘッドセット内でローカルに動作するものもあれば、処理負荷の高いタスクをPCやクラウドサーバーで行うものも存在します。



ゲームの描画処理をPCで処理し、Wi-Fi経由でヘッドセットに映像を送る場合、Wi-Fiの接続品質がMR体験を大きく左右することになります。もし遅延が大きければユーザーの動きと映像の間にラグが生まれ、没入感が損なわれます。また、高解像度の映像をなめらかにストリーミングするためには、十分な通信帯域が必要不可欠です。





家庭やオフィスのような複数のWi-Fi機器が同時に接続される環境では、ネットワークリソースの奪い合いによる混雑が発生し、遅延の増加やパケット損失につながります。ここで重要になるのが、MRのような遅延に敏感なアプリケーションの通信を優先させるWi-FiのQoS(Quality of Service)管理です。





Qualcommが開発した「Dragonwing Service Defined Wi-Fi」は、アクセスポイントがアプリケーションの種類を認識し、それぞれの通信に必要なQoSを確保するために、優先順位付けやキュー管理、さらに無線リソースの動的な割り当てを行います。これにより、混雑した環境でもユーザーの満足度を確保することが可能になります。





QualcommとMeta Reality Labが共同で実施した実証実験では、QualcommのXR向けチップであるSnapdragon XR2 Gen 2を搭載した複数のMeta Quest 3と、Dragonwing Service Defined Wi-Fiを設定したアクセスポイントが使用されました。2台のMeta Quest 3を同時にPCに接続してMRゲームをプレイさせ、意図的に他の通信を発生させてネットワークが混雑した状況を再現し、QoS管理を適用した場合としない場合で、ビデオのビットレートと遅延を比較測定しました。





その結果、特にチャネル使用率が75%に達する高負荷な環境下において、QoS管理を適用することでビデオビットレートは100%向上し、ダウンリンクの伝送遅延は最大35%削減されるという顕著な改善が確認されました。





Qualcommは「Dragonwing Service Defined Wi-Fiは、機器メーカーやサービスプロバイダーが自社のWi-Fi 7プラットフォームに統合可能な技術として提供されており、優れたMR体験の実現に貢献します」と述べ、家庭や企業といった混雑したネットワーク環境においても、QoS管理によってユーザー体験が大幅に改善されることが技術実証で示されたとアピールしました。