Googleが検索結果をGeminiでグループ分けする機能「Web Guide(ウェブガイド)」をテスト中、従来の検索では発見困難なページを見つけられるように

Web Guideでは、「how to solo travel in Japan(日本で一人旅する方法)」といったように文章での検索が可能で、検索結果はGeminiによって「全体的なまとめ」「一人旅経験者たちのヒント」「日本の安全性について」といったグループに分けられます。また、各グループの要約も表示されます。これにより、従来の検索機能では見つけられなかったウェブページを見つけられるようになります。

