2025年07月25日 11時20分

OpenAIが次世代AIの「GPT-5」を2025年8月にリリースか



AI業界のパイオニアであるOpenAIが、早ければ2025年8月にも新しい大規模言語モデル(LLM)の「GPT-5」をリリースする予定であると、テクノロジーメディアのThe Vergeが報じました。



The VergeがOpenAIの内部情報に詳しい関係者から入手した情報によると、同社は2025年8月にも新しいLLMの「GPT-5」をリリースすることを計画しているそうです。GPT-5は単一のAIモデルではなく、異なるモデルを組み込んでさまざまな機能を実行できるAIシステムとして位置づけられる予定だとThe Vergeは報じています。





なお、OpenAIはGPT-5の開発に苦戦しており、2024年12月には開発で数々の問題に直面しており、コストがかさんでいることも指摘されていました。



OpenAIのサム・アルトマンCEOはGPT-5について、2025年2月時点で「数カ月後にリリースする」と言及しています。また、GPT-5について「o3を含む複数の技術を統合したモデル」とも説明しました。



さらに、2025年7月24日にはTheo Von氏のYouTubeチャンネルに出演し、GPT-5の機能の一部を披露しました。アルトマンCEOはGPT-5のデモの中で、自身が理解できなかった問題をGPT-5に解かせており、「これがGPT-5です。GPT-5は完璧に答えてくれました」と語っています。



GPT-5は複数のバリエーションが用意されており、GPT-5 miniおよびGPT-5 nanoはAPI経由で利用可能になる予定です。



OpenAIは利用可能なすべてのツールを活用してさまざまなタスクを処理できるAIシステムを構築することを計画しており、最終的には推論AIモデルのoシリーズと言語モデルのGPTシリーズを統合することを目指しています。GPT-5にo3の推論機能が内蔵されるのも、この大規模な統合の一環であり、最終的には汎用人工知能(AGI)への道のりにつながるとThe Vergeは指摘しました。



The Vergeは「GPT-5は8月上旬にデビューする可能性が高いと思われますが、OpenAIの予定リリース日は、開発上の課題、サーバー容量の問題、さらには競合AIモデルの発表やリークなどに応じて頻繁に変更されます」と報じています。



なお、アルトマンCEOは2025年7月19日に「OpenAIの開発中モデルが国際数学オリンピック金メダル相当のスコアを記録した」という発表とともに「GPT-5は近日中に登場予定」と明かしていました。



