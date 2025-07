AIのプロトコル「MCP」経由でSQLデータベース全体を漏洩させる可能性がある手法が発見される

生成AIモデルと他のツールをつなぐためのプロトコル「モデル・コンテキスト・プロトコル(MCP)」に脆弱(ぜいじゃく)性があり、アクセストークンなど機密性の高い情報が漏れてしまう可能性があることがわかりました。これは、モデルが悪意のある指示とそうでない指示を見分けられないために起こります。 Supabase MCP can leak your entire SQL database | General Analysis https://www.generalanalysis.com/blog/supabase-mcp-blog

・関連記事

GoogleがAIエージェント間のコラボを可能にする相互運用性プロトコル「Agent2Agent」を発表 - GIGAZINE



GoogleがAI同士をつなげるプロトコル「A2A」をLinux Foundationに移管、一企業への依存を避けコミュニティ主導の開発を目指す - GIGAZINE



AIエージェントを余計なアプリのインストール不要でブラウザ上で直接実行可能にする「Wasm agents」をMozillaが公開、WebAssemblyを使ってブラウザ内でPythonベースのエージェントを高速実行 - GIGAZINE



AIを使う上で必要なのはプロンプトエンジニアリングよりも「コンテキストエンジニアリング」 - GIGAZINE



AIエージェントに店舗経営を任せる実験結果をAnthropicが発表、はたしてAIに黒字経営は可能なのか? - GIGAZINE





2025年07月09日 20時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article A method that could leak entire SQL data….