AIは香水の作り方を根本的に変えつつある

伝統的な香水の作り方は、クライアントからコンセプトやイメージを提示され、調香師が数週間から数カ月に及ぶ調合試験で調合、修正を繰り返します。コンセプトの決定から店頭に並ぶまで6カ月から18カ月かかることもあり、高級品の場合はさらに長くなります。しかし、AIを活用した香りの創造により、香水の製造プロセスはより短縮され、フレグランス市場が大きく揺るがされる可能性があります。 How AI infiltrated perfume | The Verge https://www.theverge.com/ai-artificial-intelligence/691050/perfume-ai

2025年06月26日 12時00分00秒 in ソフトウェア, 動画, 無料メンバー, Posted by log1e_dh

You can read the machine translated English article AI is fundamentally changing how perfume….