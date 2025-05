「香り」を自動生成できるAIを日本の科学者らが開発

Generative AI masters the art of scent creation | Science Tokyo https://www.isct.ac.jp/en/news/0vw7079vqnao 東京科学大学の中本高道氏らが開発した「Odor(香り) Generative Diffusion:OGDiffusion」は、ユーザーが希望する香りの特徴を指定すると、その香りを再現するのに必要なエッセンシャルオイルの配合を算出するというAIモデルです。 中本氏らは166種類のエッセンシャルオイルを用い、それぞれの香りに「ハーブ系」「フローラル」「ウッディ」「甘い」といった9種類の「香り記述子」を割り当てました。この香り記述子とエッセンシャルオイルの質量分析データをOGDiffusionに学習させることで、香りの再現に成功するとのことです。

2025年05月17日 09時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1p_kr

