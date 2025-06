「Google Earth」20周年を記念して「過去のストリートビューを確認する機能」が追加予定、過去の衛星画像も見放題なので夢洲や高速道路建設地などいろいろ見てみた

Googleの3D地図サービス「Google Earth」が登場から20周年を迎えました。Googleは20周年を記念して過去のマップをタイムラプスで鑑賞できる 特設サイト を公開しているほか、「過去のストリートビューを簡単に確認できる機能」の追加も告知しています。 Google Earth https://earth.google.com/web/ Google Earth turns 20: A look back on major moments https://blog.google/products/earth/google-earth-20-years-timeline/ Googleは2004年にデジタルマッピング技術を開発していたKeyholeを 買収 し、2005年6月に3D地図アプリとしてGoogle Earthを リリース しました。Google Earthはリリースから1週間で1億回ダウンロードされるのほどの注目を浴び、現在に至るまでアップデートが続いています。

2025年06月25日 13時10分00秒 in レビュー, ネットサービス, ウェブアプリ, Posted by log1o_hf

