倉庫物流自動化の最後の一歩「トラックの荷物積み下ろし」に複数のロボティクス企業が挑戦中

Amazonの倉庫に代表されるように、倉庫内の荷物輸送はかなり自動化が進められていますが、「トラックからの荷物下ろし」「トラックへの荷物積み込み」に関しては自動化が遅れていて、最後まで手が届かない「聖杯」と化していました。ところが、いよいよこの部分にもメスが入り、複数のロボティクス企業が荷物の積み下ろしの自動化を目指しています。 The Holy Grail of Automation: Now a Robot Can Unload a Truck - WSJ https://www.wsj.com/business/logistics/the-holy-grail-of-automation-now-a-robot-can-unload-a-truck-ad527ba8 物流はさまざまな部分が自動化されていますが、トラックの荷物の積み下ろしはどうしても人の手や目が必要となってきました。ところが、センサーの性能向上やアルゴリズムの改善、画像処理技術の高度化などによって、自動化の目が出てきています。

2025年06月24日 20時00分00秒 in ハードウェア, Posted by logc_nt

