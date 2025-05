創造性を働かせるには混乱が重要なためシンプルに整理しようとこだわってはいけない

創造性を働かせるためには、頭の中を整理して目標への道筋を明確にすることが重要です。かといって、シンプルさを重視してすぐに整理するクセをつけてしまうと、かえって創造性が発揮できなくなります。イノベーションと創造性に関する専門家のジェフ・デグラフ氏が、「創造性はシンプルさから始まるわけではなく、シンプルさで終わる」というメソッドについて解説しています。 Creativity Starts in the Mess | Psychology Today https://www.psychologytoday.com/us/blog/innovation-you/202504/creativity-starts-in-the-mess

2025年05月26日 07時00分00秒 in メモ, Posted by log1e_dh

