ご飯＆生卵が食べ放題な濃厚豚骨醤油の徳島ラーメンを「ラーメン東大」で食べてきた

・関連記事

徳島ラーメンとは何か、5店舗を巡って「徳島ラーメン」の奥の深さを思い知った徳島のラーメン屋さん巡り - GIGAZINE



「目指すはラーメン界の東大」と豪語する徳島「ラーメン東大」の昼の姿「徳島つけめん東大」でつけめんを食べてきました - GIGAZINE



「Fate/Zero」限定コラボポストカード付きの「ラーメン東大」コラボメニュー試食レビュー - GIGAZINE



スープになじむ甘辛バラ肉+生卵の徳島ラーメンを「銀座一福」で食べてきた - GIGAZINE



大盛り無料の特製もっちり麺を醤油・塩・味噌スープで楽しめるラーメン屋「自家製麺 金剛本店」に行って食べてみた - GIGAZINE



2025年05月25日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article I tried the rich pork bone soy sauce Tok….