卵は横向きに落ちた方が割れにくい

卵は楕円形をしており、「垂直方向からの力には強いが、水平方向からの力には弱い」といわれています。しかし、「卵は横向きに落とした方が割れにくい」という実験結果を、マサチューセッツ工科大学(MIT)の学生チームが発表しました。 Challenging common notions on how eggs break and the role of strength versus toughness | Communications Physics https://www.nature.com/articles/s42005-025-02087-0 MIT engineering students crack egg dilemma, finding sideways is stronger | MIT News | Massachusetts Institute of Technology https://news.mit.edu/2025/mit-engineering-students-crack-egg-dilemma-sideways-stronger-0508 朝ご飯に目玉焼きを作ろうとして卵を割る時、縦向きよりも横向きにたたきつける方が割れやすくなっています。従来、卵は横からの力よりも縦からの力に強いといわれており、卵を落とした時も縦向きに落とした方が割れにくいと考えられてきました。

・関連記事

科学的に完璧なゆで卵の作り方、熱湯の入った鍋と水の入った鍋を用意して32分間交互に移し替え続ける - GIGAZINE



「卵が先かニワトリが先か」問題の答えが判明か - GIGAZINE



スパゲッティの完璧なゆで方を科学的に求める方法が発表される - GIGAZINE



数学者が発明した「ピザを平等に食べやすくカットする方法」 - GIGAZINE



電子レンジで簡単にたった数分でロイヤルミルクティーを作れるレシピを見つけたので実際に作ってみたよレビュー - GIGAZINE

2025年05月25日 12時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article Eggs are less likely to break if they fa….