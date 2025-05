2025年05月10日 12時00分 ゲーム

PlayStation 5でApple Payでの支払いが可能に



PlayStation 5(PS5)ユーザーは、ゲームや課金アイテムなどの購入に、Apple Payを利用できるようになりました。ブラウザやモバイルアプリのPlayStation Storeでは以前からApple Payが利用可能でしたが、PS5からも利用可能となります。



Apple Pay support now available on PlayStation 5 - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2025/05/09/ps5-apple-pay/



You can now use Apple Pay to buy games on your PS5 | The Verge

https://www.theverge.com/news/664620/apple-pay-ps5-console-checkout-store



PS5でPlayStation Storeからコンテンツを購入する際、Apple Payでの支払いが可能となりました。支払い方法としてApple Payを選択すると、iPhoneやiPadでスキャンするための専用コードが表示されるので、これを読み込むと、iPhoneあるいはiPadでApple Payの決済画面が表示されます。あとはApple Payで使用するクレジットカードを選択し、Face IDあるいはTouch IDで認証することで支払いが完了します。



実際に、PS5でPlayStation Storeからゲームを購入してみます。価格を選択。





「購入する」の横にある三点リーダーを選択。





「支払方法を変更」を選択。





「Apple Payでお支払い」を選択。





すると請求先が「Apple Pay」に変わります。あとは「購入する」を選択すればOK。





以下の専用コードが表示されるので、これをiPhoneまたはiPadで読み込み、支払いを済ませればOKというわけ。





Appleは2024年9月にリリースしたiOS 18およびiPadOS 18から、専用コードを介してApple Payを使用する機能を提供しています。これにより、Chromeなどのサードパーティー製ブラウザでもApple Payを利用することができるようになりました。





なお、PS5ではすでにApple Payが利用可能ですが、9to5MacによるとPS4でも今後のソフトウェアアップデートでApple Payが利用可能となる予定だそうです。