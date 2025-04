EUがHuaweiのロビー団体を出禁に

by Web Summit HuaweiはEU圏内での活動を円滑に進めるべく、各国でロビー活動を展開しています。そんな中、2025年3月にベルギーの検察がHuaweiに関連するロビー団体で活動していた複数の人物を「ロビー活動に見せかけて賄賂を支払った」という容疑で拘束。これを受けて、欧州議会はHuaweiに関連するロビー団体を出入り禁止にしました。 EU議会でファーウェイ贈賄疑惑 ロビイスト締め出し決定、地元検察は関係者拘束 - 産経ニュース https://www.sankei.com/article/20250315-T4YO622H75IMHNUVI5UHBQGVOY/

欧州議会と欧州委員会がHuaweiのロビー活動団体を出入り禁止にしたことが明らかになりました。Huaweiは贈収賄疑惑でも捜査されています。 European Commission Bans Lobbyists Vouching for Huawei Amid Corruption Probe - WSJ https://www.wsj.com/world/europe/european-commission-bans-lobbyists-vouching-for-huawei-amid-corruption-probe-b707b742 European Commission blacklists groups lobbying for Huawei – POLITICO https://www.politico.eu/article/european-commission-blacklists-lobby-groups-tied-to-huawei/ EUは中国のネットワーク企業をセキュリティ上のリスクとして認識しており、2020年1月には5Gネットワークのセキュリティリスク対策として HuaweiやZTEの排除を勧告 しています。勧告の後もドイツなどの一部の国は Huaweiの5Gネットワークを条件付きで認めて いましたが、2023年6月にはEUがHuaweiの強制排除を検討していることが報じられました。 EUがHuaweiなどの「セキュリティリスクのある企業」を5Gネットワークから強制排除することを検討している - GIGAZINE

2025年04月26日 19時35分00秒 in メモ, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article EU bans Huawei lobby group….