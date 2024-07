街の中に広告宣伝用の看板を立てることをスイスの自治体が禁止へ

・関連記事

過剰な屋外広告を一切禁止する「クリーンシティ法」を本当に実行したブラジル・サンパウロの景観とは? - GIGAZINE



派手に光って三日三晩周辺住民を苦しめたX本社の巨大ロゴが撤去される - GIGAZINE



街角で広告を流す電子看板がハッキングされてポルノ映画を流してしまう - GIGAZINE



AppleがApple TV+に広告を追加することを計画しているとの報道 - GIGAZINE



勝ち残った全12種類のバナー広告デザインを「Google アド マネージャー」で表示した検証結果、1つだけ群を抜く成績をたたき出す - GIGAZINE

2024年07月29日 16時00分00秒 in メモ, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.