X(旧Twitter)のリンダ・ヤッカリーノCEOが進める営業をいつもイーロン・マスクがぶち壊すとの指摘



NBCから引き抜かれてX(旧Twitter)のCEOとなったリンダ・ヤッカリーノCEOの努力が、Xを所有するイーロン・マスク氏の意向によって水泡に帰してしまうことが少なからずあったとニューヨーク・タイムズが報じました。



最初の例は、ヤッカリーノ氏がCNNの著名ジャーナリストであるドン・レモン氏にコンタクトを取った案件です。CNNに巨大な影響力があることに目を付けたヤッカリーノ氏は、CNNの番組をXへ引き込み、広告等による収益を得ようと考え、レモン氏にアプローチしてマスク氏との会談を取り付けました。





ところが、レモン氏がX社内のセクハラ疑惑やマスク氏の薬物使用疑惑について言及したため、徐々にマスク氏は機嫌を損ね、インタビュー後にレモン氏との取引をキャンセルするとのメッセージを送信したそうです。ただ、これに関してはレモン氏が悪いとの見方もあります。例えば、薬物使用疑惑に関してマスク氏は「処方箋があるので問題はない。プライベートな質問だ」などと反論しています。なお、レモン氏は会談の1カ月後にCNNから解雇されています。



他にも、ヤッカリーノ氏が広告主に戻ってくるよう呼びかけたタイミングで、マスク氏が広告主を強く非難することがあったとのこと。また、ハマスによるイスラエル攻撃が発生した際に、ヤッカリーノ氏が広告主に対して「Xは反ユダヤ主義と闘う」と説明した直後、マスク氏が反ユダヤ主義を肯定するような発言をしたこともありました。



ニューヨーク・タイムズのインタビューによると、マスク氏はヤッカリーノ氏の努力を過去1年間にわたって台無しにしており、マスク氏が広告業界を軽視していることが複数の広告主やXの従業員からもはっきりとわかるとのことです。



前述のマスク氏の発言や、広告が意図しない表示をされているなどの理由から、多くの広告主がXから撤退しています。調査会社のEmarketerの推計によると、Xは2023年だけでアメリカの広告収入の約52%を失った可能性があるそうです。なお、調査会社のSensor Towerの調べによると、モバイルアプリ版Xの1日当たりの平均ユーザー数はマスク氏が買収した2022年の第4四半期と比較してほぼ20%減少したそうです。